Vier teils Schwer­ver­letz­te hat am Nach­mit­tag des Neu­jahrs­ta­ges ein fol­gen­schwe­rer Auf­fahr­un­fall auf der A1 West­au­to­bahn im Gemein­de­ge­biet von Schörf­ling am Atter­see gefordert.

Der Unfall pas­sier­te Mitt­woch­nach­mit­tag auf der A1 West­au­to­bahn, in Fahrt­rich­tung Wien, Höhe Rast­platz Hain­bach Süd, noch im Gemein­de­ge­biet von Schörf­ling am Atter­see. Ein PKW fuhr aus noch unbe­kann­ten Grün­den auf einen ande­ren PKW — even­tu­ell wur­de die­ser lang­sa­mer, um in den Rast­platz ein­zu­fah­ren — auf.

Unfall for­dert vier teils Schwerverletzte

Die Ein­satz­kräf­te zwei­er Feu­er­weh­ren sowie meh­re­re Ret­tungs­fahr­zeu­ge samt Not­arzt wur­den alar­miert. Ent­ge­gen ers­ter Mel­dun­gen wrr zum Glück zwar nie­mand in den Fahr­zeu­gen ein­ge­klemmt oder ein­ge­schlos­sen, den­noch gab es ins­ge­samt vier teils Schwer­ver­letz­te. Die Ver­letz­ten wur­den nach der Erst­ver­sor­gung von Ret­tung und Not­arzt in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck und das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den gebracht.

Die Feu­er­wehr unter­stütz­te das ver­stän­dig­te Abschlepp­un­ter­neh­men beim Abtrans­port der Unfall­fahr­zeu­ge. Die A1 West­au­to­bahn war in Fahrt­rich­tung Wien im Bereich der Unfall­stel­le für etwa eine Stun­de nur ein­spu­rig pas­sier­bar. Es bil­de­te sich ein etwa vier Kilo­me­ter lan­ger Rück­stau vor der Unfallörtlichkeit.

