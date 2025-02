In der Wild­tier­sta­ti­on Igel­hof im Aurach­tal wur­den 15 ver­letz­te und kran­ke Igel gesund gepflegt. Nun suchen die sta­che­li­gen Freun­de drin­gend nach einem geeig­ne­ten Schlaf­platz für den Winter.

Die Wild­tier­sta­ti­on Igel­hof in Reindl­mühl hat 15 Igel zur Pfle­ge, die nun ein neu­es Zuhau­se suchen. Die Tie­re sind kern­ge­sund, frei von Para­si­ten und bereit für den Win­ter­schlaf. “Auf­grund der anhal­ten­den Wär­me wer­den sie immer wie­der wach, fres­sen und trin­ken. Sobald es wie­der küh­ler wird, schla­fen sie wei­ter”, erklärt Igel-Mama Gabi.

Die Igel wer­den nur paar­wei­se abge­ge­ben, da sie allei­ne nicht über­win­tern kön­nen. Der idea­le Platz für die Über­win­te­rung ist ein tro­cke­nes Glas­haus, ein Schup­pen, ein Gar­ten­haus oder eine Hüt­te, die geschlos­sen sind, damit die Tie­re nicht ins Freie gelan­gen kön­nen. Dort soll­te ein gro­ßer Hau­fen Stroh zum Schla­fen und aus­rei­chend Platz zum Bewe­gen vor­han­den sein. Außer­dem ist es wich­tig, dass immer Katz­entro­cken­fut­ter und fri­sches Was­ser bereitstehen.

Gabi Kaar appel­liert an alle Tier­freun­de: “Ich gebe kei­ne Tie­re ab, die im Kel­ler oder in der Woh­nung im Käfig gehal­ten wer­den, sie gehö­ren in die Käl­te!” Bei Bedarf stellt die Wild­tier­sta­ti­on das Fut­ter zur Ver­fü­gung. Im Früh­jahr wer­den die Igel dann wie­der in die Frei­heit ent­las­sen. Ein beson­de­res Erleb­nis für Jung und Alt!

Die Tier­freun­de in Reindl­mühl haben im Jahr 2024 ins­ge­samt 347 auf­ge­nom­men, gesund­ge­pflegt und teil­wei­se wie­der aus­ge­wil­dert. Von die­sen beher­bergt die Wild­tier­sta­ti­on aktu­ell 34 Tie­re, wobei 15 Sta­chel­freun­de auf ein lie­be­vol­les Win­ter­quar­tier war­ten. Wer den sta­che­li­gen Freun­den ein Zuhau­se geben möch­te, kann sich bei Gabi Kaar unter 0664/3979171 melden.