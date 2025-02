Die HAK Bad Ischl freut sich, die Ver­lei­hung der Teil­nah­me­be­stä­ti­gun­gen für den Frei­ge­gen­stand SAP bekannt­zu­ge­ben. Fast 300 Schüler*innen haben in den letz­ten 10 Jah­ren an die­sem Grund­la­gen­kurs teil­ge­nom­men, ein gro­ßer Erfolg, der gebüh­rend gefei­ert wurde.

Mag. Mar­tin Hol­lin­ger, der Initia­tor des SAP-Frei­fa­ches, betont: „Ich freue mich sehr, mein Wis­sen in die­sem Bereich an die Schüler*innen wei­ter­ge­ben zu kön­nen. Es ist groß­ar­tig zu sehen, wie moti­viert und enga­giert sie sind.“

Fr. Dir. Mag. Mayr ergänzt: „Die­se wert­vol­le Zusatz­qua­li­fi­ka­ti­on berei­tet unse­re Schüler*innen opti­mal auf die Anfor­de­run­gen der moder­nen Arbeits­welt vor und zeigt ihr Enga­ge­ment und ihre Bereit­schaft, sich weiterzubilden.“

Für regio­na­le Unter­neh­men ist dies eine groß­ar­ti­ge Gele­gen­heit, gut aus­ge­bil­de­te und moti­vier­te Nach­wuchs­kräf­te zu gewin­nen, die bereits über fun­dier­te Kennt­nis­se in SAP ver­fü­gen — Kennt­nis­se, für die man am frei­en Bil­dungs­markt viel Geld zah­len muss, in unse­rer Schu­le aber gra­tis erhält. Wir sind stolz dar­auf, unse­ren Schüler*innen die­se Mög­lich­keit zu bie­ten und damit einen wich­ti­gen Bei­trag zur regio­na­len Wirt­schaft zu leis­ten. Auf die nächs­ten 10 Jahre!