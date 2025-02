In einem Mehr­par­tei­en­haus in der Hub­kogl­stra­ße lös­te am Sams­tag­nach­mit­tag ein Brand­ver­dacht einen Groß­ein­satz der Feu­er­wehr aus. Die Bewoh­ner konn­ten sich recht­zei­tig in Sicher­heit bringen.

Rauchentwicklung im Stiegenhaus

Am Sams­tag, dem 8. Febru­ar 2025, wur­den die Feu­er­wa­che Rei­tern­dorf und die Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl um 14:03 Uhr zu einem Brand­ver­dacht in der Hub­kogl­stra­ße alar­miert. Bewoh­ner des Mehr­par­tei­en­hau­ses bemerk­ten durch einen Rauch­mel­der und Brand­ge­ruch eine star­ke Rauch­ent­wick­lung im Stie­gen­haus und warn­ten sich gegenseitig.

Feuerwehr löscht Brand unter Atemschutz

Beim Ein­tref­fen der ers­ten Ein­satz­kräf­te hat­ten alle Haus­be­woh­ner das Gebäu­de bereits ver­las­sen. Ab dem zwei­ten Ober­ge­schoss war das Stie­gen­haus stark ver­raucht. Wäh­rend ein Atem­schutz­trupp zur Brand­be­kämp­fung ins Gebäu­de vor­ging, begann die Feu­er­wehr par­al­lel mit der Belüf­tung des Gebäudes.

Wohnung unbewohnbar – Polizei ermittelt

Bin­nen kur­zer Zeit konn­te das Feu­er gelöscht wer­den. Nach einer Nach­kon­trol­le der Brand­stel­le rück­ten die Ein­satz­kräf­te gegen 15:00 Uhr wie­der in ihre Feu­er­wehr­häu­ser ein. Die betrof­fe­ne Woh­nung ist der­zeit nicht bewohn­bar. Die Poli­zei Bad Ischl hat die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che aufgenommen.

Quel­le: LPD OÖ