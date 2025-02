GMUN­DEN. Gleich am Eröff­nungs­wo­chen­en­de nach Gene­ral­re­no­vie­rung gas­tiert mit der Werks­ka­pel­le Lau­fen Gmun­den-Engel­hof ein Lokal­ma­ta­dor auf der Büh­ne des Gmund­ner Stadt­thea­ters. Tra­di­tio­nell wird das Jah­res­kon­zert des Gmund­ner Blas­or­ches­ters am Sams­tag, 15. März um 19:43 Uhr vom ver­eins­ei­ge­nen Jugend­or­ches­ter eröff­net. Auch die Kin­der aus dem mit dem För­der­preis der OÖ. Volks­kul­tur aus­ge­zeich­ne­ten Lauf­enten-Jugend­clubs der WK Lau­fen wer­den einen Teil des Kon­zert­abends gestalten.

Als beson­de­res High­light im ers­ten Kon­zert­teil dür­fen sich die Kon­zert­gäs­te zudem auf das Posau­nen-Solo „The Wind Beneath my Wings“ (Arran­ge­ment Chris­toph Kaindls­tor­fer) vom ver­eins­ei­ge­nen Solist Man­fred Schatzl freu­en. Mit „Side Paths“ hat Kapell­meis­ter Manu­el Eck­lbau­er bei sei­nem ers­ten Jah­res­kon­zert mit der WK Lau­fen auch eine Kom­po­si­ti­on sei­nes Vor­gän­gers Andre­as Zie­gel­bäck mit ins Kon­zert­pro­gramm genommen.

Dem Kon­zert­mot­to „Broad­way meets Blas­mu­sik“ wird die kom­plet­te zwei­te Kon­zert­hälf­te gewid­met. Mit Maria Gla­sen­hart, Tabea Wen­de­lin und Josef Schaus­ber­ger hat sich die Werks­ka­pel­le gleich drei star­ke Stim­men ein­ge­la­den, um die Musi­cal-Hits „When you Belie­ve“ (The Prin­ce of Egypt), „A Mil­li­on Dreams“ (The Grea­test Show­man) und „Tota­le Fins­ter­nis“ (Tanz der Vam­pi­re) live zu per­for­men. Kar­ten (Erwach­se­ne: 15 €, 13–19 Jah­re: 10 €; Kin­der unter 13 Jah­ren frei) für das Jah­res­kon­zert gibt es bei allen Ver­eins­mit­glie­dern, im Caleo-Store in der Gmund­ner Innen­stadt (Thea­ter­gas­se 14), unter marketing@wk-laufen.at oder 0699 166 017 02. Rest­kar­ten sind um 18 € an der Abend­kas­se erhältlich.

Seit Herbst probt die Werks­ka­pel­le Lau­fen im neu­ge­bau­ten moder­nen Ver­eins­heim in der Scharn­stei­ner Stra­ße 60. Noch ist es mög­lich sich mit einer finan­zi­el­len Spen­de auf der Ehren­ta­fel des Neu­baus zu ver­ewi­gen, die im Zuge der offi­zi­el­len Eröff­nungs­fei­er am 16. Mai 2025 ent­hüllt wird. Infos dazu, sowie zu allen Ter­mi­nen des Lauf­enten-Jugend­clubs gibt es online unter www.wk-laufen.at oder bei Jugend­re­fe­ren­tin Tan­ja Scho­bes­ber­ger (0650 57 00 685, jugendreferat@wk-laufen.at). Erwach­se­ne und Jugend­li­che Quer- oder Wiedereinsteiger:innen auf allen blas­or­ches­ter­ge­eig­ne­ten Instru­men­ten sind bei der Werks­ka­pel­le Lau­fen Gmun­den-Engel­hof jeder­zeit herz­lich willkommen.