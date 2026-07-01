Am Dienstagnachmittag kam es in Timelkam zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Bike und einem Pkw. Der 62-jährige Radfahrer wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Der 62-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck war gegen 14:00 Uhr mit seinem E-Bike auf der L538 Pichlwanger Straße von Pichlwang in Richtung Timelkam unterwegs. Bei Straßenkilometer 0,8 wollte er, unmittelbar hinter einem anderen Fahrzeug, die Gegenfahrbahn überqueren, um seine Fahrt auf dem dort verlaufenden Radweg fortzusetzen.

Zusammenstoß mit entgegenkommendem Pkw

Zur gleichen Zeit fuhr eine 58-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck mit ihrem Pkw auf der L538 in die entgegengesetzte Richtung. Laut Polizei dürfte der Radfahrer das entgegenkommende Fahrzeug übersehen haben, woraufhin es zur Kollision kam.

Verletzter ins Krankenhaus gebracht

Durch den Zusammenstoß wurde der 62-Jährige vom Fahrrad geschleudert und blieb am rechten Fahrbahnrand liegen. Nach der Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert, berichtet die Polizei.