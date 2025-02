Der Frau­en­treff der Frau­en­be­ra­tungs­stel­le „Allein­er­zie­he­rin­nen und ande­re All­tags­hel­din­nen“ soll für Frau­en jeden Alters, die Mög­lich­keit des Ken­nen­ler­nens und Aus­tauschs im gemüt­li­chen Rah­men sein. Meist wer­den in den Tref­fen The­men auf­ge­grif­fen, wie Men­tal load, Rechts­be­ra­tung, Res­sour­cen­ar­beit, Pen­sio­nen, je nach dem, was für die Frau­en rele­vant ist. Dies­mal möch­te die Frau­en­be­ra­tungs­stel­le ganz beson­ders Pen­sio­nis­tin­nen ein­la­den, die Zeit und Lust sowie Lebens­er­fah­rung und Inter­es­se an der Lebens­welt von Allein­er­zie­he­rin­nen und deren Kin­der haben.

Aus vie­len Gesprä­chen wird klar, wie schwie­rig es ist, die Fami­lie als Allein­er­zie­he­rin am Lau­fen zu hal­ten, Job, Kin­der und Haus­halt unter einen Hut zu brin­gen. Vie­len fehlt auch eine gute Freun­din, ein offe­nes Ohr, ein guter Ratschlag.

Viel­leicht erge­ben sich im Frau­en­treff Freund­schaf­ten und / oder gegen­sei­ti­ge Unter­stüt­zung im All­tag. Die Mög­lich­kei­ten dafür sind viel­fäl­tig – tech­ni­sche Hil­fen am Han­dy oder Com­pu­ter, Unter­stüt­zung in Haus und Gar­ten, eine zusätz­li­che Hand, eine Leih-Oma, eine Freun­din — oft sind es die Klei­nig­kei­ten oder ein ein­fa­ches Gespräch – alles ist mög­lich. Wich­tig ist aber bei all dem, dass nie­mand sich ver­pflich­tet füh­len soll! Frei­wil­lig­keit und gegen­sei­ti­ge Sym­pa­thie sind Grundvoraussetzungen.

Um ein­an­der ken­nen zu ler­nen ist der Frau­en­treff die bes­te Gele­gen­heit – „Allein­er­zie­he­rin­nen und ande­re All­tags­hel­din­nen“ fin­det immer ein­mal im Monat, jeden 2. Mitt­woch im Eltern-Kind-Zen­trum Bad Ischl, Lind­au­stra­ße 28, von 15.30 – 17.30 Uhr statt. Der nächs­te Ter­min, mit dem The­ma Pen­sio­nis­tin­nen, ist der 12. Febru­ar. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen der Frau­en­be­ra­tungs­stel­le freu­en sich auf Euer Kom­men und einen leben­di­gen und gemüt­li­chen Austausch!