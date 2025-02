Bei einem Spa­zier­gang in See­wal­chen am Atter­see kam es ver­gan­ge­nen Don­ners­tag zu einem Vor­fall mit einem Hund. Eine 39-jäh­ri­ge Frau wur­de ins Bein gebis­sen und muss­te ärzt­lich ver­sorgt werden.

Eine 39-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck ging am 30. Jän­ner 2025 kurz nach 08:00 Uhr in See­wal­chen am Atter­see im Orts­teil Litzl­berg ent­lang der Spring­stra­ße mit ihrem Hund spa­zie­ren. Dabei kam eine 66-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck im sel­ben Bereich spa­zie­rend mit ihrem Hund vorbei.

Bei­de Hun­de waren an einer Aus­zugs­lei­ne ange­leint. Als die 39-Jäh­ri­ge bereits vor­bei­gan­gen war, ging ihr der Misch­lings­hund der 66-Jäh­ri­gen mit der nicht gesperr­ten Aus­zugs­lei­ne hin­ter­her und biss ihr plötz­lich in die Wade. Die Biss­wun­de wur­de haus­ärzt­lich behan­delt, so die Polizei.

Quel­le: LPD OÖ