Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der „Talen­te­schmie­de – TS Bad Ischl“ konn­ten beim Gala­abend im „EQ“ der Schaf­berg­bahn ihr Publi­kum mit 5 fan­tas­ti­schen Gän­gen verwöhnen.

Zum zwei­ten Mal luden die Tou­ris­mus­schu­len mit ihrer Talen­te­schmie­de ein gas­tro­af­fi­nes Publi­kum zu einem 5‑Gän­ge-Gala­menü ein, das kei­ne Wün­sche offen las­sen soll­te und das Publi­kum rest­los begeis­tern konnte.

„Die Talen­te­schmie­de, das sind Schü­le­rin­nen und Schü­ler von der 1. bis zur 4. Klas­se, die ein­fach sagen: wir wol­len noch mehr, wir packen an“ – so for­mu­lier­te es Dir. Wolf­gang Fal­ken­stei­ner bei sei­ner Begrü­ßung. Als ers­te und ein­zi­ge Tou­ris­mus­mus­schu­le Öster­reichs neh­men die Isch­ler am euro­päi­schen ECHA-Pro­gramm zur Hoch­be­gab­ten­för­de­rung teil und unter­stüt­zen so die krea­ti­ven Talen­te der jun­gen Gas­tro­no­men. Die­ser För­der­topf ermög­licht zusätz­li­che Unter­richts­ein­hei­ten in Küche, Restau­rant und Gas­tro­no­mie­ma­nage­ment, erfor­dert aber auch, dass die betreu­en­den Leh­rer Mar­lies Nah­mer und Lorenz Pesen­dor­fer eine Zusatz-Aus­bil­dung absol­vie­ren müs­sen, um die­sen Kurs, der aus­schließ­lich in der Frei­zeit und meis­tens am Abend statt­fin­det, lei­ten zu dürfen.

Wie begeis­tert die jun­gen Gas­tro­no­men an der Arbeit sind, davon konn­te sich auch ORF-Jour­na­list Gün­ter Kaindls­tor­fer über­zeu­gen, der als Mode­ra­tor elo­quent durch den Abend führ­te und in meh­re­ren Talk­run­den zahl­rei­che pro­mi­nen­te Gäs­te zu Fra­gen des Tou­ris­mus, der Gas­tro­no­mie und der krea­ti­ven Küche inter­view­en konnte.

Jeweils ein Mit­glied aus der Küchen­bri­ga­de erläu­ter­te den bevor­ste­hen­den Gang, Felix Oppl aus dem 3. Jahr­gang infor­mier­te als ange­hen­der Jung­som­me­lier die Gäs­te über die kor­re­spon­die­ren­den Wei­ne und Geträn­ke. Dass bei allem Stress die jun­gen Talen­te auch Wort­witz und Schlag­fer­tig­keit bewie­sen, mach­te sie nur noch sympathischer.

„Darfst Du denn selbst schon offi­zi­ell Wein trin­ken?“ frag­te der Mode­ra­tor. – „Inzwi­schen schon“ kam es post­wen­dend zurück. Die Vor­spei­se, eine White Pan­ther Pra­li­ne mit Zir­tus­aro­men und Lec­ce de Tig­re Spum „war höl­lisch zu machen“ mein­te Koch Kili­an Brun­tha­ler, wur­de aber vom Publi­kum eben­so als wah­re Geschmacks­explo­si­on am Gau­men gewür­digt, wie das nach­fol­gen­de Win­ter­ge­mü­se in ver­schie­de­nen Varianten.

„Die­se Vor­spei­se, das war geleb­te Begab­ten­för­de­rung“ strahl­te auch Bar­ba­ra Göbl als Ver­tre­te­rin der Bil­dungs­re­gi­on Gmun­den-Vöck­la­bruck. Und Fach­vor­stand Gün­ter Gader­bau­er, der feder­füh­rend hin­ter der Talen­te­schmie­de steht, lob­te sei­ne Mädels und Bur­schen für ihren Ein­satz und ihre Belast­bar­keit: „Ges­tern wars schon bru­tal stres­sig, aber heu­te strah­len sie und alles klappt rei­bungs­los“ mein­te er zufrieden.

Drei Bürgermeister*innen und EU-Abge­ord­ne­ter Han­nes Hei­de wür­dig­ten eben­so die Leis­tun­gen der Isch­ler Tou­ris­mus­schu­le, wie Ver­tre­ter der Wirt­schafts­kam­mer die Bedeu­tung der gas­tro­no­mi­schen Kul­tur im hei­mi­schen Tou­ris­mus­an­ge­bot her­vor­ho­ben. Ähn­lich erfreut äußer­ten sich die bei­den Tou­ris­mus­di­rek­to­ren Patrick De Bet­tin (Wolf­gang­see) und Andre­as Mur­ray (Traun­see-Alm­tal), die ja auch regel­mä­ßig Praktikant*innen und Absolvent*innen der Tou­ris­mus­schu­len ein­stel­len. Das Lob von Flo­ri­an May­er, Chef des Hotels Dach­stein­kö­nig in Gos­au, und Rena­te Scherr von der Tau­roa-Gas­tro­grup­pe (Red Bull) unter­strich einer­seits die aus­ge­zeich­ne­te Ver­net­zung der Isch­ler HLT in der hei­mi­schen Tou­ris­mus­wirt­schaft und sprach ande­rer­seits den jun­gen Talen­ten ein gro­ßes Kom­pli­ment für ihr Kön­nen und ihre hohe sozia­le Kom­pe­tenz als Gast­ge­ber aus.

Nach den erwähn­ten Entrées folg­ten eine Bis­que (eine pürier­te Sup­pe aus Hum­mern und wei­te­ren Krus­ten­tie­ren) mit Grieß, Man­go, Erb­se und Kar­fi­ol, gefolgt als Haupt­spei­se von einer rosa Ente mit Pas­ti­na­ke, Topin­am­bur und Erd­äp­fel-Mil­le­feuille. „Ges­tern 400 Gar­ne­len schä­len, des war schon an gewal­ti­ge Hakn“ mein­te Koch Paul Doblham­mer aus der 3. Fach­schul­klas­se und ergänz­te: „I hab immer schon gern kocht und i möch­te ein­mal Koch wer­den; dar­an halt i mi fest“.

„Herr Direk­tor, ich benei­de Dich um Dein Per­so­nal“ mein­te Haus­herr Mario Miche­lin von der Salz­burg AG, der die Schaf­berg­bahn, die Wolf­gang­see­schiff­fahrt und das Restau­rant im Erleb­nis­quar­tier EQ managt, neid­los zu Direk­tor Wolf­gang Fal­ken­stei­ner. „Unser Bahn­hof, der erst kürz­lich zum archi­tek­to­nisch schöns­ten Bahn­hof Euro­pas im Jahr 2024 gewählt wur­de, strahlt heu­te mit der Talen­te­schmie­de noch um vie­les mehr als gewöhnlich!“

Zum Des­sert gab es schließ­lich Bir­ne mit Nou­gat in Rot­wein, gefolgt von klei­nen Nasche­rei­en aus der haus­ei­ge­nen Patis­se­rie. Alle Wei­ne und Spi­ri­tuo­sen kamen von renom­mier­ten öster­rei­chi­schen Betrie­ben. „Ich ver­nei­ge mich vor Euch“ schloss eine Dame, die einst in der ers­ten Matu­ra­klas­se der Isch­ler Tou­ris­mus­schu­len geses­sen war, stell­ver­tre­tend für alle Gäs­te die­ses Abends. „Die Moti­va­ti­on die­ser jun­gen Gas­tro­no­men ist über­wäl­ti­gend“ lob­te Direk­tor Fal­ken­stei­ner bei sei­nen Schluss­wor­ten, „und dabei haben sie mor­gen um 8h00 alle wie­der nor­ma­len Unterricht!“.