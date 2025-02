In Zell am Moos galt am Sams­tag ein 55-Jäh­ri­ger als Abgän­gig. Eine gro­ße Such­ak­ti­on wur­de gestar­tet. Offen­bar stan­den in Zell am Moos Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr sowie Such- und Ret­tungs­hun­de sowie Droh­nen und die Poli­zei bei einer Such­ak­ti­on im Einsatz.

“Der Ein­satz führ­te uns nach Zell am Moos, wo ein 55-jäh­ri­ger Mann als ver­misst gemel­det wur­de. Über Stun­den hin­weg wur­de jedes mög­li­che Gebiet durch­kämmt, in der Hoff­nung, den Ver­miss­ten zu fin­den. Doch trotz aller Anstren­gun­gen muss­te der Ein­satz lei­der erfolg­los von der Behör­de abge­bro­chen wer­den.” Öster­rei­chi­sche Ret­tungs­hun­de­bri­ga­de Lan­des­grup­pe Ober­ös­ter­reich, via Facebook