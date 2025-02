LINZ/GMUNDEN/FREISTADT. Mit 1. März 2025 über­nimmt Prim.a Dr.in Son­ja Pede­vil­la die Lei­tung der neu­en Abtei­lung für Chir­ur­gie am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Gesund­heits­hol­ding (OÖG). Zeit­gleich wird Dr. Wolf­gang Hör­mann neu­er Lei­ter des Insti­tuts für Radio­lo­gie am Kli­ni­kum Freistadt.

Prim.a Dr.in Son­ja Pede­vil­la (55) ist gebo­re­ne Vöck­la­bru­cke­rin und lei­te­te die Chir­ur­gie am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den bereits inte­ri­mis­tisch, seit die­se ver­gan­ge­nen Herbst in eine eige­ne Abtei­lung umge­wan­delt wurde.

Die aus­ge­wie­se­ne Exper­tin in den Berei­chen baria­tri­sche Chir­ur­gie (OPs zur Gewichts­re­duk­ti­on z.B. Magen­ver­klei­ne­rung) und Reflux-Chir­ur­gie stu­dier­te Medi­zin in Wien. Sie hat zudem Fach­arzt­di­plo­me für Chir­ur­gie und das Addi­tiv­fach Vis­ze­ral­chir­ur­gie. Prim.a Dr.in Pede­vil­la ver­brach­te seit 1995 nahe­zu ihre gesam­te beruf­li­che Lauf­bahn – von Tur­nus und Not­arzt­tä­tig­keit über die Fach­arzt­aus­bil­dung bis hin zur stell­ver­tre­ten­den Lei­tung – im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den. „Dabei habe ich die gro­ße mensch­li­che und fach­li­che Qua­li­tät des Hau­ses beson­ders schät­zen gelernt. Die Lei­tungs­funk­ti­on an der Chir­ur­gi­schen Abtei­lung zu über­neh­men ist für mich daher eine ech­te Her­zens­an­ge­le­gen­heit!“, so Prim.a Dr.in Son­ja Pedevilla.

Im ver­gan­ge­nen Jahr wur­de Prim.a Dr.in Pede­vil­la in den Vor­stand der Öster­rei­chi­schen Gesell­schaft für Adi­po­si­tas- und meta­bo­li­sche Chir­ur­gie (ÖGAMC) berufen.

Prim.a Dr.in Pede­vil­la lebt am Atter­see im Salz­kam­mer­gut. Sie ist sehr sport­lich und ver­bringt ihre Frei­zeit gern am Was­ser, am Berg oder beim Radfahren.

Dr. Wolf­gang Hör­mann (56) ist gebür­ti­ger Stei­rer. Der erfah­re­ne Fach­arzt lei­te­te zuletzt die Radio­lo­gie am Kli­ni­kum Frei­stadt bereits inte­ri­mis­tisch, seit dem Wech­sel sei­nes Vor­gän­gers Prim. Dr. Micha­el Hof­ko ans Kep­ler Universitätsklinikum.

Sein Stu­di­um absol­vier­te Dr. Hör­mann in Graz. Nach Frei­stadt kam er danach eher zufäl­lig – auf der Suche nach einem Aus­bil­dungs­platz. So mach­te Dr. Hör­mann den Tur­nus und die Aus­bil­dung zum All­ge­mein­me­di­zi­ner im Kli­ni­kum Frei­stadt. Zusätz­lich zum Fach­arzt­di­plom für Radio­lo­gie ist Dr. Hör­mann auch aus­ge­bil­de­ter Notarzt.

Seit 2009 arbei­tet Dr. Wolf­gang Hör­mann am Kli­ni­kum Frei­stadt als Ober­arzt und stell­ver­tre­ten­der Lei­ter der Radio­lo­gie. Ein Schwer­punkt sei­ner neu­en Tätig­keit und Funk­ti­on wird die Imple­men­tie­rung des bereits geneh­mig­ten Magnet­re­so­nanz­to­mo­gra­phen (MRT) sein, für den im Rah­men des Mas­ter­plans Frei­stadt heu­er noch die nöti­gen Umbau­ten starten.

Dr. Wolf­gang Hör­mann lebt mit sei­ner Frau und den drei leib­li­chen Kin­dern in Frei­stadt und hat einen Stief­sohn, wel­cher in Linz wohnt. Als Aus­gleich zum Berufs­all­tag wid­met er sich ger­ne der Jagd. Zudem fin­det er in sei­ner Frei­zeit auch Ent­span­nung beim Wan­dern oder Schwimmen.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Prim.a Dr.in Son­ja Pede­vil­la und Dr. Wolf­gang Hör­mann zwei enga­gier­te, hoch­kom­pe­ten­te und beson­ders mensch­li­che Exper­tIn­nen für die Lei­tung der Chir­ur­gie am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den sowie der Radio­lo­gie am Kli­ni­kum Frei­stadt gewin­nen konn­ten. Sie ken­nen sowohl die Häu­ser, die Mit­ar­bei­te­rIn­nen und die Wer­te der OÖG durch ihre jah­re­lan­ge Tätig­keit in unse­rem Unter­neh­men. Des­halb bin ich über­zeugt, dass sie in gewohn­ter Wei­se die Ent­wick­lung der Teams, ihrer Berei­che und die Ver­sor­gung der Pati­en­tIn­nen aktiv mit­ge­stal­ten. Ich wün­sche Prim.a Dr.in Pede­vil­la und Dr. Hör­mann sowie ihren Teams in Gmun­den und Frei­stadt alles Gute für ihre wei­te­re Tätig­keit in unse­rem Unter­neh­men“, so Dr. Franz Har­non­court, Vor­sit­zen­der der Geschäfts­füh­rung der OÖ Gesund­heits­hol­ding GmbH.