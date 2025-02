Nach mona­te­lan­gen Ermitt­lun­gen wur­den drei Ver­däch­ti­ge fest­ge­nom­men und sie­ben Haus­durch­su­chun­gen durch­ge­führt. Neben Dro­gen wur­den auch ver­bo­te­ne Waf­fen und NS-Devo­tio­na­li­en sichergestellt.

Seit Anfang 2024 führ­te die Poli­zei inten­si­ve Ermitt­lun­gen gegen einen Dro­gen­ring im Raum Gmun­den. In Zusam­men­ar­beit mit den Staats­an­walt­schaf­ten Wien und Wels gelang es, drei Ver­däch­ti­ge fest­zu­neh­men: einen 48-jäh­ri­gen und eine 42-jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den sowie einen 29-jäh­ri­gen Wie­ner. Sie wur­den per Fest­nah­me­an­ord­nung in Jus­tiz­an­stal­ten überstellt.

Drogen, Waffen und NS-Devotionalien sichergestellt

Im Zuge von sie­ben gericht­lich ange­ord­ne­ten Haus­durch­su­chun­gen stieß die Poli­zei nicht nur auf Sucht­gift und Uten­si­li­en, son­dern auch auf ver­bo­te­ne Waf­fen sowie natio­nal­so­zia­lis­ti­sche Devo­tio­na­li­en. Zwei der Haupt­ver­däch­ti­gen wur­den wäh­rend einer Beschaf­fungs­fahrt auf fri­scher Tat ertappt und festgenommen.

Handel in erheblichem Umfang

Den Ver­däch­ti­gen wird vor­ge­wor­fen, Amphet­amin in vier­stel­li­gen Men­gen sowie Can­na­bis und Koka­in in höhe­ren drei­stel­li­gen Men­gen ver­kauft zu haben. Dadurch sol­len sie sich über län­ge­re Zeit hin­weg ein beacht­li­ches Zusatz­ein­kom­men ver­schafft haben.

Quel­le: LPD OÖ