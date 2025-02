Trotz Nie­der­la­ge der UEHV Cam4Dent Sharks Gmun­den wird die­ser Eis­ho­ckey­abend den fast 700 Fans im Gedächt­nis blei­ben. Am Sams­tag 8.2.2025 tra­fen die Gmund­ner Haie in der MUKI Eis­are­na im ers­ten Vier­tel­fi­nal­spiel des Play-off in der ÖEL auf den Zweit­plat­zier­ten der West­grup­pe HC KUFSTEIN/Tirol. Bei­de Mann­schaf­ten konn­ten in Best­be­set­zung antre­ten und dies ver­sprach von Beginn an Span­nung pur.

Und den Beweis lie­fer­ten die Eis­ho­ckey­cracks auch in den ers­ten 20 Spiel­mi­nu­ten. Die begeis­ter­ten Fans sahen Eis­ho­ckey­sport pur mit ras­si­gen, schnel­len, kör­per­be­ton­ten aber fai­ren Spiel­zü­gen, die jeweils bei den Tor­hü­tern ein Ende fan­den. Drei der bes­ten Tor­chan­cen konn­ten die Sharks ver­zeich­nen, wo nur Mil­li­me­ter zum Tor­er­folg fehl­ten. Pau­sen­stand nach 20 Minu­ten 0:0. In der ers­ten Drit­tel­pau­se gab es von den Cheer­lea­dern der Sharks eine tol­le Vor­füh­rung, die mit tosen­dem Applaus belohnt wurde.

Der zwei­te Spiel­ab­schnitt begann wie die ers­ten 20 Minu­ten. Rol­len­de Angrif­fe auf bei­den Sei­ten. Tor­chan­cen zur Genü­ge, aber die Hart­gum­mi­schei­be woll­te nicht ins Tor. In Minu­te 30:04 pas­sier­te es doch. Der Puck prall­te von der Quer­lat­te zurück auf das Spiel­feld und Manu­el Eder konn­te ihn durch die Bei­ne von Luka Grac­nar ins Tor der Sharks schie­ben. 0:1 für Kuf­stein. Jubel bei den vie­len Fans aus Tirol. Die Gast­spie­ler wit­ter­ten ihre Chan­ce und setz­ten nach. Und so pas­sier­te es eine Minu­te spä­ter, dass Mar­cel Bru­i­mann ein idea­les Zuspiel von Maxi­mi­li­an Camon­do zum 0:2 ver­senk­te. Schock in der Gmund­ner Mann­schaft, der Spiel­fluss woll­te zu die­sem Zeit­punkt nicht mehr rich­tig klap­pen und so schnapp­te sich Valen­tin Ham­mer­le ein unge­nau­es Zuspiel der Haie und netz­te unhalt­bar für Luka Grac­nar zum 0:3 ein. Die­se 2,5 Minu­ten waren auch letzt­end­lich Spiel ent­schei­dend. Die Sharks haben aber dann wie­der zum Spiel gefun­den und wei­te­re Chan­cen her­aus­ge­ar­bei­tet, die aber lei­der nicht zum Erfolg führ­ten. Spiel­stand nach 40 Minu­ten 0:3 für Kufstein.

Im letz­ten Spiel­drit­tel waren wie­der bei­de Mann­schaf­ten mit tol­len Spiel­zü­gen am Eis. Für das Publi­kum gab es auch flie­gen­de Hand­schu­he und Hel­me zu sehen, die schließ­lich für bei­de Cracks zur Spiel­dau­er­stra­fe führ­ten und einen vor­zei­ti­gen Gang in die Dusche bedeu­te­te. Zwei Minu­ten vor Spie­len­de setz­te dann Cle­mens Paul­we­ber mit sei­nem 0:4 Tref­fer den Schluss­punkt bei die­ser span­nen­den Partie.

„Das Ergeb­nis ent­spricht nicht dem Spiel­ver­lauf. Die 2,5 Minu­ten im Mit­tel­drit­tel waren Spiel ent­schei­dend. Ansons­ten hat mei­ne Mann­schaft ihr Bes­tes gege­ben und war voll bei die­ser Begeg­nung dabei. Der Tor­mann der Gäs­te Jakob Sprach­mann hat gute Arbeit geleis­tet und war für mich der Mann des Spie­les und ließ kei­nen Gegen­tref­fer zu. Jetzt gilt die gan­ze Auf­merk­sam­keit dem Retour­spiel am kom­men­den Sams­tag 15.2.2025 in Kuf­stein. Nach dem Mot­to „Alles ist mög­lich, aber nix is fix“ wer­den wir nach Tirol fah­ren und sicher unser Bes­tes geben! Gra­tu­la­ti­on an den heu­ti­gen Geg­ner Kuf­stein zum Sieg!“ so Coach und Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner nach der hei­ßen Begegnung.

Zur geplan­ten Fan­fahrt nach Kuf­stein am 15.2.2025 mit Bus­rei­sen FRÖCH Laa­kir­chen gibt es noch freie Plät­ze. Für einen Unkos­ten­bei­trag von nur € 45,- incl. Ein­tritt zum 2. Vier­tel­fi­na­le kom­men Sie bequem von Gmun­den nach Kuf­stein und wie­der retour. Abfahrt 13:30 Eis­hal­le Gmun­den und Ankunft wie­der in Gmun­den um ca. 20:00 Uhr. Anmel­dun­gen unter office@traunsee-sharks.com oder +43(0)650/3504841.