Am Sams­tag 22.2.2025 tra­fen die UEHV Cam4Dent Sharks Gmun­den im ers­ten Halb­fi­nal­spiel in der ÖEL-öster­rei­chi­schen Eis­ho­ckey­li­ga auf den Titel­fa­vo­ri­ten EHC Lustenau/Vorarlberg. Mehr als 600 Eis­ho­ckey­fans ström­ten aus allen Him­mels­rich­tung in die MUKI Eis­are­na, um die­se, wie ver­mu­tet, hei­ße Eis­ho­ckey­par­tie live mit­zu­er­le­ben. Und sie haben es sicher nicht bereut, die Stim­mung war gran­di­os und die Spie­ler am Eis boten exzel­len­ten und schnel­len Eishockeysport.

Im ers­ten Spiel­ab­schnitt hat­ten die Haus­her­ren die Nase, bzw. den Schlä­ger vor­ne, spiel­ten eini­ge gute Tor­chan­cen her­aus, die aber genau wie bei den Geg­ner bei den Tor­leu­ten ihre End­sta­ti­on fan­den. Zwei Lat­ten­schüs­se der Sharks waren ech­tes Schusspech. Das Niveau war extrem hoch und so ende­ten die ers­ten 20 Minu­ten tor­los mit 0:0.

Die zwei­ten 20 Minu­ten star­te­ten genau so wie im ers­ten Drit­tel. Die Gmund­ner Haie setz­ten alles auf eine Kar­te und in Minu­te 25:42 konn­ten die Fans erst­mals jubeln. Eli­as Kol­ler spiel­te den Puck auf Marc Andre‘Dorion und der ließ sein Kön­nen auf­blit­zen und dem Tor­mann der Gäs­te kei­ne Chan­ce. 1:0 für die Cam4Dent Sharks Gmun­den. Das Publi­kum war aus dem Häus­chen! Nur drei Minu­ten spä­ter, die Uhr zeig­te 28:49, hat­te Mathi­as Hai­böck den Puck auf der Schau­fel, ver­län­ger­te auf Eli­as Kol­ler und der zog an zwei Gegen­spie­ler vor­bei Rich­tung Tor und netz­te eis­kalt zum 2:0 für die Sharks ein. Welch ein Eis­ho­ckey­abend! Die Tor­chan­cen auf bei­den Sei­ten gin­gen wei­ter. Shark Tor­hü­ter Luka Grac­ner war zu die­sem Zeit­punkt unver­wund­bar und hielt wie sein Gegen­über Lukas Reihs sei­nen Kas­ten rein. Nach 40 Minu­ten gin­gen bei­de Mann­schaft in die wohl­ver­dien­te Pause.

Im letz­ten Spiel­ab­schnitt ging es mit glei­chen Tem­po wei­ter. Wie­der waren es die Sharks, die vie­le Tor­chan­cen vor­fan­den, aber nur knapp nicht ver­wer­ten konn­ten. Spür­bar lie­ßen auch die Kräf­te lang­sam nach. Die Gäs­te aus Lust­en­au kamen nun öfter vor das Tor der Traun­see­städ­ter und als ein Hai für zwei Minu­ten das Hai­fisch­be­cken ver­las­sen muss­te nutz­ten die Lust­en­au­er das Power Play durch Domi­nic Haberl zum 2:1 Anschluss­tref­fer in Minu­te 49:20. Mit allen Reser­ven wur­de nun aus Sicht von Gmun­den ver­sucht, das Sen­sa­ti­ons­er­geb­nis von 2:1 zu hal­ten. Die Gäs­te aber mobi­li­sier­ten alle Kräf­te und kamen tat­säch­lich durch Mar­tin Grab­her Mai­er bei einem Gesto­che­re vor dem Tor von Luka Grac­ner zum Aus­gleich 2:2 knapp eine Minu­te vor Schluss.

„Ich gra­tu­lie­re mei­nen Sharks zu die­ser wirk­lich tol­len Leis­tung bei die­ser Begeg­nung. Wir hat­ten doch einen über­mäch­ti­gen Geg­ner der West­grup­pe mit Lust­en­au zu Gast, der bis­her die Sai­son domi­niert hat­te. Heu­te muss­ten sie gegen Gmun­den aber alle Regis­ter zie­hen, um nicht mit einer Nie­der­la­ge nach Hau­se zu fah­ren. Mit dem 2:2 sind wir mehr als zufrie­den und kön­nen stol­zen Haup­tes am kom­men­den Sams­tag in Lust­en­au beim 2. Halb­fi­na­le antre­ten. Wie wir schon beim 6:1 Sieg in der Vor­wo­che gegen Kuf­stein sag­ten “Alles ist mög­lich, aber nichts is fix“ wird unse­re Mann­schaft alles geben und am Ende even­tu­ell auch „Fina­le wir kom­men sin­gen!“, so Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner im Inter­view nach dem Eishockeyschlager.