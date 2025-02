Des­halb kommt es am Super-Tues­day, dem 04. März, von 08.00 bis 12.00 Uhr, zum ulti­ma­ti­ven Show­down über die künf­ti­ge Vor­herr­schaft in der Büche­rei. Setzt sich die fried­vol­le Kraft der Lie­bes­ro­ma­ne gegen die blut­rüns­ti­gen Kri­mis durch, gewinnt die wis­sen­schafts­skep­ti­sche Eso­te­rik oder siegt am Ende doch noch die Vernunft?

Eine Mög­lich­keit zum Pre-Voting ist gege­ben: am Mon­tag, 03. März, ist die Wahl­ka­bi­ne von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet…

Das Büche­rei­team lädt zur Kar­ne­WAHL. Gebo­ten wer­den jede Men­ge Wahl­zu­ckerl und vie­le lee­re Ver­spre­chun­gen. Als unab­hän­gi­ge Wahl­be­ob­ach­ter konn­ten die bekann­ten Daten­schutz­ak­ti­vis­ten Elon, Mark und Jeff gewon­nen wer­den, die aus dem fer­nen Ame­ri­ka zuge­schal­tet sind und gewähr­leis­ten, dass kei­ne lin­ken Tou­ren gedreht wer­den, son­dern alles mit rech­ten Din­gen zugeht.