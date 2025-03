Am 14.03.2025 fand in der Lan­des­feu­er­wehr­schu­le in Linz die Leis­tungs­prü­fung Funk, Kom­mu­ni­ka­ti­on und Auf­ga­ben in der Ein­satz­lei­tung (FKAE) in Gold statt. Bei die­ser Prü­fung tra­ten über 300 Teilnehmer:innen an, aus dem Bezirk Vöck­la­bruck stell­ten sich 16 Teilnehmer:innen die­ser Prü­fung. Eben­falls waren 12 Funkausbilder:in als Bewerter:in den gan­zen Tag im Ein­satz. Am heu­ti­gen Tag konn­ten sich die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den die vie­len Stun­den inten­si­ver Vor­be­rei­tungs­zeit “ver­gol­den” las­sen und ihr Wis­sen um Funk, Kom­mu­ni­ka­ti­on und Auf­ga­ben in der Ein­satz­lei­tung unter Beweis stel­len. Hier gilt ein gro­ßer Dank an alle, die sich die Zeit für Aus­bil­dung und Leis­tungs­prü­fun­gen auf höchs­tem Niveau neh­men! Dies gilt für alle Teilnehmer:innen wie auch für alle Ausbildner:innen in den Feu­er­weh­ren und Abschnitten.

Die Ver­lei­hung der begehr­ten FKAE-Gold-Aus­zeich­nun­gen erfolg­te in Anwe­sen­heit von FPräs Robert May­er, MSc, Mit­glie­dern der Lan­des-Feu­er­wehr­lei­tung sowie Bezirks- und Abschnitts-Feu­er­wehr­kom­man­dan­ten. Sie alle wür­dig­ten mit ihrer Anwe­sen­heit die Bedeu­tung von Aus- und Wei­ter­bil­dung in den Feu­er­weh­ren. Ein beson­de­rer Dank gilt dem Lan­des-Bewerbs­lei­ter der FKAE Prü­fung HBI d.F. Mar­tin Riepl und sei­ner Stell­ver­tre­tung HBI Han­nes Pas­sen­brun­ner und OBI d.F. Manue­la Trax­ler-Stö­bich sowie den über 200 Bewer­te­rin­nen und Bewer­tern für die Orga­ni­sa­ti­on und fai­re Abwick­lung der Prü­fung. Das Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­do gra­tu­liert allen erfolg­rei­chen Teil­neh­mern herz­lich zur bestan­de­nen Leistungsprüfung.