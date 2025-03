Ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall mit drei betei­lig­ten Autos hat sich Mon­tag­nach­mit­tag auf der B1 Wie­ner Stra­ße bei Att­nang-Puch­heim ereignet.

Der Ver­kehrs­un­fall hat sich Mon­tag­nach­mit­tag auf der B1 Wie­ner Stra­ße, Bahn­hof­stra­ße bei der Kreu­zung mit dem Dok­tor Karl Ren­ner-Platz in Att­nang-Puch­heim zuge­tra­gen. Die Ein­satz­kräf­te zwei­er Feu­er­weh­ren wur­den zur Per­so­nen­ret­tung nach einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall alarmiert.

Ent­ge­gen ers­ter Mel­dun­gen war zum Glück dann aber nie­mand in den Unfall­fahr­zeu­gen ein­ge­klemmt. Sie­ben Per­so­nen wur­den bei dem Unfall ver­letzt, alle­samt zum Glück eher leich­te­ren Gra­des. Die Ver­letz­ten wur­den nach der Erst­ver­sor­gung an der Unfall­stel­le in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck bezie­hungs­wei­se das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den gebracht. Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr führ­ten in wei­te­rer Fol­ge die Auf­räum­ar­bei­ten durch. Ein Abschlepp­dienst wur­de beim Ver­la­den der Unfall­fahr­zeu­ge unterstützt.

Die B1 Wie­ner Stra­ße, Bahn­hof­stra­ße, war für etwa eine drei­vier­tel Stun­de im Bereich der Unfall­stel­le gesperrt und anschlie­ßend erschwert pas­sier­bar. Die Feu­er­wehr lei­te­te den Ver­kehr abwech­selnd am Unfall­ort vor­bei. Es kam im dich­ten Nach­mit­tags­ver­kehr zu umfang­rei­chem Stau in allen Fahrt­rich­tun­gen sowie auf den Aus­weich­rou­ten im Nahbereich.

