Ein fol­gen­schwe­rer Arbeits­un­fall hat sich Diens­tag­nach­mit­tag auf einer Bau­stel­le in Gam­pern ereig­net. Zwei Arbei­ter kamen dabei ums Leben.

Der Unfall ereig­ne­te sich gegen 14:45 Uhr bei Gra­bungs­ar­bei­ten in Gam­pern. Die Ein­satz­kräf­te von vier Feu­er­weh­ren wur­den zu meh­re­ren ver­schüt­te­ten Per­so­nen auf einer Bau­stel­le in Gam­pern alar­miert. Vor Ort bestä­tig­ten sich die ers­ten Befürch­tun­gen. Drei Arbei­ter wur­den ver­schüt­tet, zwei davon konn­ten lei­der nur mehr tot aus­ge­gra­ben werden.

“Drei ver­schüt­te­te Per­so­nen in einer Künet­te war das Alar­mie­rungs­stich­wort. Wie die ers­ten Kräf­te vor Ort waren, haben sie eine Per­son vor­ge­fun­den, die sich schein­bar selbst befrei­en konn­te und dann offen­bar kol­la­biert ist. In wei­te­rer Fol­ge war die Künet­te ein­ge­stürzt und kei­ne Per­son mehr sicht­bar. Die Bau­ar­bei­ten dürf­ten sich auf eine Ent­wäs­se­rungs­kü­net­te beschränkt haben. Wir haben eine Künet­te in einer Län­ge von etwa 20 Metern, ein­ein­halb Meter breit und einer Tie­fe von knapp drei Metern vor­ge­fun­den. Man hat akri­bisch ver­sucht hän­disch und mit klei­nen Schanz­werk­zeu­gen die Erde weg­zu­schaf­fen, bis dass man dann die ers­te Per­son vor­ge­fun­den hat. Die­se wur­de dann sorg­sam befreit. Wir haben uns immer wie­der abwech­seln müs­sen, weil es an die Gren­zen gegan­gen ist bei den Ein­satz­kräf­ten. Die zwei­te Per­son war im Nah­be­reich, aber noch­mal ein Stück tie­fer, ziem­lich an der Kanal­so­le. Wir haben uns dann zusätz­lich noch selbst sichern müs­sen. Die Per­so­nen konn­ten schluss­end­lich lei­der nur mehr gebor­gen wer­den. Wir haben dann die Unfall­stel­le gesi­chert bezie­hungs­wei­se mit dem Bag­ger zuge­schüt­tet”, so Wolf­gang Huf­nagl, Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant Vöcklabruck.

Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber