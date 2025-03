K‑Hof Kam­mer­hof­ga­le­rie Gmun­den, 9.4. bis 4.5.2025

Alo­is Bau­er | Ste­phan Unter­ber­ger | Lydia Wassner-Hauser

Die Aus­stel­lung „Licht & Schat­ten“ in der Kam­mer­hof­ga­le­rie Gmun­den nimmt die Besu­che­rin­nen mit auf eine ein­drucks­vol­le Rei­se durch die Span­nungs­fel­der unse­rer Zeit. Vom 9. April bis 4. Mai 2025 zei­gen die Künstler*innen Alo­is Bau­er, Ste­phan Unter­ber­ger und Lydia Wass­ner-Hau­ser in einer kraft­vol­len Zusam­men­schau, wie Licht und Schat­ten – im wört­li­chen wie im über­tra­ge­nen Sinn – unser Leben und unse­re Wahr­neh­mung prägen.

Ste­phan Unter­ber­ger beleuch­tet die Gegen­sät­ze, die unse­re Gesell­schaft aktu­ell bewe­gen: Wahr­heit und Mani­pu­la­ti­on, Fort­schritt und Rück­schritt, Soli­da­ri­tät und Iso­la­ti­on. In sei­nen drei­di­men­sio­na­len Wer­ken mit Beton wird Licht als Sym­bol für Erkennt­nis und Hoff­nung ver­stan­den, wäh­rend Schat­ten das Ver­bor­ge­ne reprä­sen­tiert. Unter­ber­ger nutzt die­se Dua­li­tät, um gesell­schaft­li­che Brenn­punk­te wie Kli­ma­wan­del und sozia­le Unge­rech­tig­keit in den Fokus zu rücken. Spie­ge­lun­gen the­ma­ti­sie­ren das Span­nungs­ver­hält­nis von Ursa­che und Wir­kung – in der Gesell­schaft wie im Individuum.

Lydia Wass­ner-Hau­ser nähert sich dem The­ma Licht und Schat­ten aus einer ein­fühl­sa­men und poe­ti­schen Per­spek­ti­ve. In ihren fein nuan­cier­ten Ölge­mäl­den auf Lei­nen ver­schmel­zen Gegen­sät­ze, lösen sich in Har­mo­nie auf und tre­ten in Reso­nanz mit dem Betrach­ter. Für Wass­ner-Hau­ser, die sich seit 25 Jah­ren inten­siv mit dem The­ma Licht in der Male­rei aus­ein­an­der­setzt, ist Licht ein­fach der Moment, in dem es mehr wird als nur Far­be, Lein­wand und Kom­po­si­ti­on. Der Moment, wo sich die Stil­le in das Bild drängt.

Alo­is Bau­er ergänzt das Aus­stel­lungs­er­leb­nis mit sei­nen kraft­vol­len Metall­skulp­tu­ren, die gezielt Kon­tras­te set­zen und zugleich Räu­me der Ver­bin­dung schaf­fen. Sei­ne Wer­ke inter­agie­ren mit dem Licht, fan­gen es ein, wer­fen Schat­ten – und füh­ren so die inhalt­li­che The­ma­tik der Aus­stel­lung in einer wei­te­ren Dimen­si­on fort. Durch die plas­ti­sche Prä­senz sei­ner Skulp­tu­ren ent­steht ein Dia­log mit den Bil­dern der ande­ren Künstler*innen.

„Licht & Schat­ten“ ist ein Appell zur Refle­xi­on, ein künst­le­ri­scher Bei­trag zur gesell­schaft­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung – und ein Plä­doy­er für Hoff­nung, Ver­än­de­rung und Menschlichkeit.

Ver­nis­sa­ge: Mitt­woch, 9. April 2025, 19 Uhr

Dau­er der Aus­stel­lung: 10. April bis 4. Mai 2025, MI bis SO 10.00 — 15.00 Uhr, frei­er Eintritt

Ort: K‑Hof Kam­mer­hof­ga­le­rie, Kam­mer­hof­gas­se 8, 4810 Gmunden

Begrü­ßung: Bgm. Ste­fan Krapf

Eröff­nung: Micha­el Wit­tig, Spre­cher des Kunst­fo­rum, im Gespräch mit den Künstler*innen

Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen wen­den Sie sich bit­te an: Ste­phan Unter­ber­ger (stv. Spre­cher des Kunst­fo­rums Salz­kam­mer­gut) 0664 150 68 17 bzw. mail@stephanunterberger.com

Das Kunst­fo­rum Salz­kam­mer­gut (bis 2009 Künst­ler­gil­de Salz­kam­mer­gut), steu­ert im 97. Jahr sei­nes Bestehens flott auf die 100 zu. Der zweit­äl­tes­te Kunst­ver­ein Ober­ös­ter­reichs reprä­sen­tiert seit 1928 Künstler*innen der Regi­on — inter­na­tio­nal prä­sen­te, regio­nal ver­bun­de­ne, ihrer Zeit ent­sprun­ge­ne, die auf ihre Art mit der Welt korrespondieren.