Am 27. März 2025 fand zum ers­ten Mal die „JW Stadt­ro­as“ in Bad Ischl statt – ein Nach­mit­tag, an dem Jungunternehmer:innen aus der Regi­on eine gemein­sa­me Tour durch Bad Ischl zu ande­ren Jungunternehmer:innen unternahmen.

Auf dem Pro­gramm stan­den Besu­che bei Con­ny Wolf – Home of Hair, free feet – Bar­fuß­schu­he e.U., Die Hun­de­sche­re­rei sowie beim „Spo­ar­herd Gas­tro­pub“, wo der Nach­mit­tag einen gemüt­li­chen Aus­klang fand. Die Gastgeber:innen erzähl­ten von ihren ers­ten Schrit­ten in die Selbst­stän­dig­keit, über Her­aus­for­de­run­gen und ihre Visio­nen. Die Teil­neh­men­den nutz­ten die Gele­gen­heit, sich aus­zu­tau­schen, neue Kon­tak­te zu knüp­fen und von­ein­an­der zu lernen.

Peter See­ba­cher, JW-Orts­vor­sit­zen­der Inne­res Salz­kam­mer­gut, fass­te den Nach­mit­tag tref­fend zusam­men: „Jun­ge, auf­stre­ben­de Betrie­be – moti­viert, vol­ler Power. Das ist die wirt­schaft­li­che Zukunft. Die Jun­ge Wirt­schaft steht für Ver­net­zung und den Aus­tausch zwi­schen Jung­un­ter­neh­men. Nutzt die Gele­gen­heit und trefft bei JW-Ver­an­stal­tun­gen Jungunternehmer:innen aus eurer Region!“

Die Ver­an­stal­tung stand ganz unter dem Mot­to „Jungunternehmer:innen ler­nen Jungunternehmer:innen ken­nen“ und zeig­te ein­drucks­voll, wie viel­fäl­tig und inno­va­tiv das Unter­neh­mer­tum in der Regi­on ist. Ein herz­li­ches Dan­ke­schön an alle Betei­lig­ten für die­se gelun­ge­ne Stadtroas!