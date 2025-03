Im April 2025 ste­hen — ver­an­stal­tet bzw. mit­ge­stal­tet von der Kan­to­rei St. Micha­el Mond­see — in der Basi­li­ka Mond­see und wei­te­ren aus­ge­wähl­ten Kir­chen im ober­ös­ter­rei­chi­schen und baye­ri­schen Raum drei her­aus­ra­gen­de Ver­an­stal­tun­gen im Zei­chen der Pas­si­on auf dem Programm.

Oli­vi­er Mes­siaen: Qua­tu­or pour la fin du temps (11. April 2025, 19:00 Uhr, Basi­li­ka Mondsee)

Am 11. April 2025 wird das legen­dä­re Werk Qua­tu­or pour la fin du temps von Oli­vi­er Mes­siaen auf­ge­führt. Die­ses Meis­ter­werk, das Mes­siaen 1941 in einem Kriegs­ge­fan­ge­nen­la­ger kom­po­nier­te, gehört zu den bedeu­tends­ten Kam­mer­mu­sik­wer­ken des 20. Jahr­hun­derts. Das öster­rei­chisch-ita­lie­ni­sche Ensem­ble, das die kul­tu­rel­le Zusam­men­ar­beit zwi­schen Mond­see und Vene­dig der letz­ten Jah­re ver­tieft, bringt die tief­grün­di­ge und emo­tio­na­le Kom­po­si­ti­on in die Basi­li­ka Mond­see. Die­se Ver­an­stal­tung ist ein wei­te­rer Höhe­punkt der künst­le­ri­schen Part­ner­schaft und zeugt von der beson­de­ren musi­ka­li­schen Ver­bun­den­heit. Für Sie musi­zie­ren: Ceci­lia Fran­chi­ni (Kla­vier), Ste­fa­nia Fran­chi­ni (Vio­li­ne), Franz-Joseph Lab­mayr (Kla­ri­net­te) und Anne Sophie Keck­eis (Cel­lo).

Impro­vi­sa­tio­nen über Pas­si­ons­cho­rä­le von Johann Sebas­ti­an Bach (13. April 2025, 19:00 Uhr, Basi­li­ka Mondsee)

Am 13. April 2025 folgt ein ein­zig­ar­ti­ges Kon­zert, das Impro­vi­sa­tio­nen über Pas­si­ons­cho­rä­le von Johann Sebas­ti­an Bach prä­sen­tiert. Der renom­mier­te Orga­nist Gott­fried Hol­zer-Graf, unter­stützt von den inter­na­tio­nal täti­gen Jazz­mu­si­kern Mar­tin Gas­sels­ber­ger (Kla­vier) und Tim Coll­ins (Vibra­phon), lädt das Publi­kum zu einer beson­de­ren musi­ka­li­schen Rei­se ein. Die Impro­vi­sa­tio­nen auf die Pas­si­ons­cho­rä­le, die von der Kan­to­rei Mond­see in der Basi­li­ka Mond­see zur Auf­füh­rung gebracht wer­den, ver­bin­den die Tra­di­ti­on der Kir­chen­mu­sik mit der Inno­va­ti­ons­kraft des Jazz. Das Kon­zert bie­tet eine span­nen­de und krea­ti­ve Aus­ein­an­der­set­zung mit dem The­ma Pas­si­on und lässt die Musik Bachs in völ­lig neu­en und uner­forsch­ten Klang­wel­ten erstrahlen.

“Sta­bat Mater” von Mar­tin Gas­sels­ber­ger – Tour­nee (14. bis 16. April 2025)

Ein wei­te­res High­light im Rah­men des Pas­si­ons­the­mas ist die Auf­füh­rung von Mar­tin Gas­sels­ber­gers Sta­bat Mater, das 2024 in Mond­see urauf­ge­führt wur­de und nun auf Tour geht. Das Werk, das die Pas­si­on Chris­ti in inten­si­ver musi­ka­li­scher Form ver­ar­bei­tet, wird in drei Kir­chen im ober­ös­ter­rei­chi­schen und baye­ri­schen Raum auf­ge­führt. Mit dabei sind Mar­cia Sacha (Sopran), Sil­ke Kie­ner (Alt), Domi­nik Milew­ski (Bass), Tim Coll­ins (Vibra­phon), Mar­tin Gas­sels­ber­ger (Kla­vier) sowie die Kan­to­rei Mond­see unter der Lei­tung von Gott­fried Hol­zer-Graf. Die Auf­füh­run­gen fin­den an fol­gen­den Ter­mi­nen und Orten statt:

Mo., 14. April 2025, 19:00 Uhr : Pfarr­kir­che St. Mar­tin, Saal­dorf, 83416 Sur­heim, Deutschland

: Pfarr­kir­che St. Mar­tin, Saal­dorf, 83416 Sur­heim, Deutschland Di., 15. April 2025, 19:00 Uhr : Pfarr­kir­che Gaspoltshofen

: Pfarr­kir­che Gaspoltshofen Mi., 16. April 2025, 18:00 Uhr: Pfarr­kir­che Hei­li­ge Fami­lie, Wels-Vogelweide

Das Sta­bat Mater von Gas­sels­ber­ger stellt als „fas­zi­nie­ren­de Neu­fas­sung des mit­tel­al­ter­li­chen Stof­fes“ (OÖN, 25.3.2024) einen musi­ka­li­schen Höhe­punkt dar, der sowohl die künst­le­ri­sche Tie­fe als auch die emo­tio­na­le Inten­si­tät des Pas­si­ons­the­mas auf­greift und in neue Bezü­ge setzt. In Kom­bi­na­ti­on mit der beein­dru­cken­den musi­ka­li­schen Gestal­tung durch die Kan­to­rei Mond­see und die hoch­ka­rä­ti­gen Solis­ten ist das Werk ein bewe­gen­des Erleb­nis für alle Konzertbesucher.

Die­se Ver­an­stal­tun­gen bie­ten eine ein­zig­ar­ti­ge Mög­lich­keit, sich mit der Pas­si­on in unter­schied­lichs­ter musi­ka­li­scher Form aus­ein­an­der­zu­set­zen – von der Kom­po­si­ti­on Oli­vi­er Mes­siaens über die Impro­vi­sa­tio­nen von Bach bis hin zu der Urauf­füh­rung des Sta­bat Mater von Mar­tin Gasselsberger.

Sei­en Sie dabei und las­sen Sie sich von der inten­si­ven Musik und der tief­ge­hen­den Aus­ein­an­der­set­zung mit dem The­ma Pas­si­on berüh­ren. Der Ein­tritt ist frei.