Nach mona­te­lan­gen Ermitt­lun­gen konn­te die Poli­zei eine über­re­gio­nal agie­ren­de Täter­grup­pie­rung aus­he­ben, die seit 2020 meh­re­re Kilo Koka­in nach Öster­reich geschmug­gelt und ver­kauft haben soll.

Große Mengen Kokain sichergestellt

Im Rah­men umfang­rei­cher Ermitt­lun­gen des Koor­di­nier­ten Kri­mi­nal­diens­tes Vöck­la­bruck mit Unter­stüt­zung des Lan­des­kri­mi­nal­am­tes Ober­ös­ter­reich und des Bun­des­kri­mi­nal­am­tes wur­de eine inter­na­tio­nal ope­rie­ren­de Dro­gen­ban­de auf­ge­deckt. Die Täter sol­len über Jah­re hin­weg Koka­in aus Slo­we­ni­en und Deutsch­land nach Öster­reich gebracht und in den Regio­nen Att­nang, Timel­kam, Hal­lein und Salz­burg wei­ter­ver­kauft haben.

Am 30. Novem­ber 2024 gelang den Ein­satz­kräf­ten ein ent­schei­den­der Schlag: Zwei Haupt­ver­däch­ti­ge, bos­ni­sche Staats­bür­ger im Alter von 33 und 37 Jah­ren, wur­den wäh­rend einer Koka­in­be­schaf­fungs­fahrt nahe Regau mit gro­ßen Men­gen der Dro­ge gestoppt und festgenommen.

Sechs Verdächtige festgenommen

In den dar­auf­fol­gen­den Ermitt­lun­gen wur­den vier wei­te­re mut­maß­li­che Täter ver­haf­tet. Dabei han­delt es sich um einen 36-jäh­ri­gen ser­bi­schen Staats­bür­ger, eine 30-jäh­ri­ge Bos­nie­rin sowie einen wei­te­ren Bos­ni­er und einen Deut­schen im Alter von 36 und 49 Jah­ren. Die Ver­däch­ti­gen sol­len als Schmug­gel­fah­rer, Sub­ver­tei­ler oder Bei­trags­tä­ter fun­giert haben.

Kokainhandel finanzierte Spielsucht und Hausbau

Die Ban­de ver­kauf­te das Koka­in vor allem in bos­ni­schen Loka­len sowie an einem Imbiss­stand im Bezirk Vöck­la­bruck. Der Gewinn aus dem Dro­gen­han­del wur­de unter ande­rem zur Deckung des eige­nen Dro­gen­kon­sums, für Glücks­spie­le und zur schnel­le­ren Til­gung von Haus­bau­kre­di­ten verwendet.

48 weitere Personen angezeigt

Ins­ge­samt wur­den sechs Per­so­nen in die Jus­tiz­an­stalt Wels in Unter­su­chungs­haft über­stellt. Wäh­rend drei Haupt­ver­däch­ti­ge wei­ter­hin in U‑Haft sit­zen, wur­den die übri­gen drei Ver­däch­ti­gen gegen gelin­de­re Mit­tel auf frei­en Fuß gesetzt. Zudem wur­den 48 wei­te­re Per­so­nen, dar­un­ter Abneh­mer und Sub­ver­tei­ler, der Staats­an­walt­schaft Wels nach dem Sucht­mit­tel­ge­setz angezeigt.

Quel­le: LPD OÖ