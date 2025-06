Am 28. Juni 2025 wur­de das See­sta­di­on in Regau zum Zen­trum des Feu­er­wehr­we­sens im Bezirk Vöck­la­bruck: Beim Bezirks­be­werb stell­ten sich 341 Bewerbs­grup­pen, dar­un­ter 206 Jugend­grup­pen und 135 Aktiv­grup­pen, dem sport­li­chen und kame­rad­schaft­li­chen Wett­kampf. Bei som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren und teils bewölk­tem Him­mel ver­lief der Bewerbs­tag in bes­ter Stim­mung und her­vor­ra­gen­der Organisation.

Her­vor­ra­gen­de Orga­ni­sa­ti­on des Bewerbes

Die Feu­er­weh­ren Regau und Rut­zen­moos, unter der Lei­tung ihrer Kom­man­dan­ten Chris­toph Stau­din­ger und Flo­ri­an Riedl, zeich­ne­ten gemein­sam mit dem Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­do Vöck­la­bruck für die Durch­füh­rung ver­ant­wort­lich. Die bei­den Haupt­brand­in­spek­to­ren des Fach­diens­tes, Ste­fan Enser und Andre­as Schind­lau­er, sorg­ten mit ihrem Team für einen rei­bungs­lo­sen Ablauf. Der Bewer­t­er­stab des Bezir­kes garan­tier­te eine fai­re und objek­ti­ve Bewer­tung aller Leistungen.

Fei­er­li­che Sie­ger­eh­rung mit zahl­rei­chen Ehrengästen

Im Rah­men der Sie­ger­eh­rung konn­te Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant Wolf­gang Huf­nagl zahl­rei­che Ehren­gäs­te begrü­ßen, darunter:

Feu­er­wehr­prä­si­dent Robert May­er MSc.

Abge­ord­ne­te zum OÖ. Land­tag Eli­sa­beth Gneißl

Bezirks­haupt­mann Dr. Johan­nes Beer

Bür­ger­meis­ter von Regau Peter Harringer

Die Bür­ger­korps­ka­pel­le Regau ver­lieh der Schluss­ver­an­stal­tung mit ihrer musi­ka­li­schen Umrah­mung einen wür­di­gen Rah­men. Gemein­sam mit den Ehren­gäs­ten über­reich­te Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant Huf­nagl die Poka­le, Medail­len für die Bezirks­sie­ger der Liga­wer­tung sowie die heiß begehr­ten Leis­tungs­ab­zei­chen in Bron­ze und Sil­ber an die Mit­glie­der der Feuerwehrjugend.

In der Bezirks­li­ga der Jugend konn­te Gug­gen­berg 1 in Bron­ze und in Sil­ber den Sieg errin­gen. Bei den Akti­ven gewann Rut­zen­moos 3 in Bron­ze und Pils­bach 1 in Sil­ber die Bezirksliga.

Die Sie­ger in den Liga­wer­tun­gen im Überblick:

Liga­wer­tung Jugend:

Bezirks­li­ga: Gug­gen­berg 1

Klas­se: Weyr­egg am Atter­see 1 Klas­se: Bad­stu­ben 1 Klas­se: Mösen­dorf 1

Liga­wer­tung Aktivgruppen:

Bezirks­li­ga: Rut­zen­moos 3

Klas­se: Bruck­mühl 1 Klas­se: Wal­chen 1

Star­ke Leis­tun­gen und Moti­va­ti­on für den Landesbewerb

Für vie­le Jugend­grup­pen stand beim Bezirks­be­werb das Errei­chen des Leis­tungs­ab­zei­chens im Fokus – eine wich­ti­ge Etap­pe in der Aus­bil­dung jun­ger Feu­er­wehr­mit­glie­der. Ins­ge­samt sind 206 Jugend­grup­pen und 135 Aktiv­grup­pen nun bes­tens gerüs­tet für den Lan­des­feu­er­wehr­leis­tungs­be­werb in Mau­er­kir­chen, der am 4. und 5. Juli 2025 statt­fin­den wird.

Ein Dank an alle Helfer

Kom­man­dant Chris­toph Stau­din­ger bedank­te sich herz­lich bei sei­nen Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der Feu­er­wehr Regau und bei den Mit­wir­ken­den der Feu­er­wehr Rut­zen­moos für die her­vor­ra­gen­de Zusam­men­ar­beit und das gro­ße Enga­ge­ment. Ein beson­de­rer Dank gilt auch der Uni­on Regau für die Zur­ver­fü­gung­stel­lung der Sport­an­la­ge, die opti­ma­le Bedin­gun­gen für einen gelun­ge­nen Bewerbs­tag bot, der Markt­ge­mein­de Regau für die Unter­stüt­zung und den Anrai­nern für ihr Ver­ständ­nis bezüg­lich der Stra­ßen­sper­ren und diver­ser Einschränkungen.

Der Bezirks­be­werb 2025 in Regau war ein vol­ler Erfolg – geprägt von Gemein­schaft, sport­li­chem Ehr­geiz und der Freu­de am Feuerwehrwesen.