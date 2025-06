In Regau stan­den Diens­tag­abend Ein­satz­kräf­te von Feu­er­wehr, Ret­tung, Not­arzt, Not­arzt­hub­schrau­ber und die Poli­zei bei einer Per­so­nen­ret­tung im Einsatz.

Die Ein­satz­kräf­te wur­den am Abend zu einem Vor­fall beim Bade­see — auch als Bag­ger­see bekannt — im Gemein­de­ge­biet von Regau alar­miert. Eine reg­lo­se Per­son wur­de im Bereich des Bad­sees von Erst­hel­fern auf einer schwim­men­den Platt­form im See von Erst­hel­fern reanimiert.

Die alar­mier­ten Kräf­te muss­ten dann zur Per­son und in wei­te­rer Fol­ge die Per­son an Land gebracht wer­den. Die Kräf­te der Feu­er­wehr wur­den unter­stützt durch ein Boot und aus­ge­bil­de­ten Tau­chern. Neben der Ret­tung und dem Not­arzt lan­de­te auch der Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 am angren­zen­den Fuß­ball­platz um bei der Ver­sor­gung zu unterstützen.

Die Per­son wur­de nach not­ärzt­li­cher Erst­ver­sor­gung am Ein­satz­ort mit dem Ret­tungs­fahr­zeug unter Not­arzt­be­glei­tung ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert. Nähe­res zum Hin­ter­grund — ob es sich um einen Bade­un­fall oder einen inter­nis­ti­schen Not­fall gehan­delt hat — waren vor­erst nicht bekannt.

Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber