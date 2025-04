Die Busi­ness School Vöck­la­bruck nahm die­ses Jahr zum ers­ten Mal am dig­Biz-Award teil. Die­se Ver­an­stal­tung, die die­ses Jahr in Sankt Johann im Pon­gau statt­fand, prä­miert die bes­ten Diplom­ar­bei­ten der 20 dig­Biz-Schu­len Öster­reichs. In den drei Kate­go­rien „Bes­te Geschäfts­idee“, „Bes­tes Design“ und „Bes­te Pro­gram­mie­rung“ wur­den jeweils drei Prei­se ver­ge­ben. Zusätz­lich wur­de von den 20 teil­neh­men­den Schu­len per Online-Voting ein „Publi­kums­preis“ ver­lie­hen. Dabei konn­ten Phil­ipp Bin­der, Alex­an­der Dra­gov, Jonas Mie­ski und Kili­an Schachl unter der Betreu­ung von Prof. Mag. Sebas­ti­an Fell­ner mit dem Titel „Ent­wick­lung eines 3D-Renn­spiels in Unity“ den 1. Platz in der Kate­go­rie „Bes­tes Design“ und den 1. Platz beim „Publi­kums­preis“ erzie­len. Das 3D-Renn­spiel „DUST“ begeis­ter­te nicht nur die über 500 Besucher:innen im „JO-Kul­tur- und Kon­gress­haus“ in Sankt Johann im Pon­gau, son­dern über­zeug­te auch die Juro­ren aus der regio­na­len Wirt­schaft. Dir. Mag. Hel­mut Hütt­mai­er, der die Aus­stel­ler zu der Ver­an­stal­tung nach St. Johann im Pon­gau beglei­te­te, ist über­zeugt, dass dies wie­der ein kla­rer Auf­trag für die Busi­ness School Vöck­la­bruck sei, die Kom­pe­ten­zen Wirt­schaft und Tech­nik im dig­Biz-Zweig zu verknüpfen.