IMPORT-EXPORT Arte en Diá­lo­go Mécico/Austria ist ein inter­na­tio­na­les Pro­jekt des künst­le­ri­schen Aus­tau­sches zwi­schen mexi­ka­ni­schen und öster­rei­chi­schen Kunst­schaf­fen­den. Initi­iert wur­de es von dem in Salz­burg leben­den mexi­ka­ni­schen Künst­ler Mis­a­el Becer­ril, in Koope­ra­ti­on mit der Bot­schaft und dem Kul­tur­fo­rum in Mexi­co City und der Mexi­ka­ni­schen Bot­schaft in Wien stel­len Kunst­schaf­fen­der bei­der Natio­nen in Öster­reich und Mei­ko aus. Das Pro­jekt nahm 2022 sei­nen Anfang, und fand nach Aus­stel­lun­gen in bei­den Län­dern Anfang April die­sen Jah­res sei­ne Fort­set­zung. Auf Ein­la­dung des Öster­rei­chi­schen Kul­tur­fo­rums und des Museo Nacio­nal de la Piro­tec­nia in Tul­te­pec sowie des Museo de Arte Popu­lar de Oaxa­ca reis­ten die bei­den Kunst­schaf­fen­den Mat­thi­as Kret­schmer und Vive­ka Bion­dic, als Vertreter*innen hei­mi­scher Kunst­schaf­fen­den, Anfang April nach Mexi­co. Mit im Gepäck Gmund­ner Moti­ve wie der Rinnh­holz­platz und das Schloss Ort sowie Wie­ner Wer­ke wie der Michae­ler­platz und die Karlskirche.

Die ers­te Grup­pen­aus­stel­lung fand am 4. April in Tul­te­pec – Mexi­kos inof­fi­zi­el­ler Haupt­stadt für Pyro­tech­nik und Feu­er­werk — statt. Die Aus­stel­lung im Museo Nacio­nal de la Piro­tec­nia wur­de von Jesús Leo­nar­do Rami­rez, dem Direk­tor des Muse­ums eröff­net, gefolgt von einer Live-Per­or­mance der maze­do­nisch-öster­rei­chi­schen Künst­le­rin Vive­ka Bion­dic. Neben einer Dele­ga­ti­on des Öster­rei­chi­schen Kul­tur­fo­rums in Mexi­co wohn­ten auch die Künst­le­rin­nen und Künst­ler bei­der Län­der sowie zahl­rei­che Gäs­te und und Kunst-Inter­es­sier­te der Ver­an­stal­tung bei. Höhe­punkt war eine pyro­tech­ni­sche Vor­füh­rung sei­tens des Muse­ums im Anschluss an die Eröffnung.

Die zwei­te Aus­stel­lung fand eine Woche spä­ter, am 11. April in Oaxa­ca – Mexi­kos his­to­ri­schem und zeit­ge­nös­si­schem Zen­trum für Kera­mik und Töp­fe­rei – statt. Im Museo de Arte Popu­lar de Oaxa­ca eröff­ne­te der Muse­ums­di­rek­tor Car­lo­ma­g­no Pedro Mar­ti­nez die Aus­stel­lung, gefolgt von einer Anspra­che von Ixchel Catel­lon Pie­dra, der Vor­sit­zen­den des Colec­tivo Oaxa­ca Cul­tu­ral, und eini­gen Begrü­ßungs­wor­ten von Anja Hahn, Kul­tur­re­fe­ren­tin des öster­rei­chi­schen Kul­tur­fo­rums in Mexi­ko City.

Auf Ein­la­dung des Muse­ums hielt der Künst­ler Mat­thi­as Kret­schmer eine Prä­sen­ta­ti­on über die Gmund­ner Kera­mik, die His­to­rie, die Pro­duk­ti­ons­stät­te und die Prä­senz im Leben der Gmund­ne­rin­nen und Gmund­ner. Im Zuge der Aus­stel­lung wer­den neben einer brei­ten Samm­lung mexi­ka­ni­scher Kera­mik­kunst auch eine klei­ne Anzahl Gmund­ner Kera­mi­ken aus Pri­vat­be­sitz gezeigt.

Bei­de Aus­stel­lun­gen lau­fen noch bis Anfang Juni 2025. Neben den Wer­ken der bei­den Öster­rei­chi­schen Kunst­schaf­fen­den sind auch Wer­ke von Hel­gard Ahr, Ebast­jan Seremet, Ronal­do Rohr­mo­ser, Ángel Sola­no, Fer­na­do Pegue­ro Anel Díaz und Fran Gar­cía Vás­quez ausgestellt.

Eben­so am Pro­gramm stand ein Tref­fen mit dem Künst­ler­kol­lek­tiv Sub­ter­rá­noes in Oaxa­ca, wel­che sich auf Lito­gra­phie und kri­ti­sche Street Art Kunst spe­zia­li­siert haben. Eine Aus­stel­lung des Kol­lek­ti­ves in naher Zukunft in Gmun­den ist geplant.

Die Ver­net­zung und der kul­tu­rel­le als auch künst­le­ri­sche Aus­tausch zwi­schen den Kunst­schaf­fen­den und den Insti­tu­tio­nen bei­der Län­der steckt in Form die­ses Pro­jek­tes noch in den Kin­der­schu­hen. Und den­noch, die Initia­ti­ve ver­bin­det Künst­le­rin­nen und Künst­ler in Mexi­co und Öster­reich und setzt den Grund­pfei­ler für zukünf­ti­ge Aus­stel­lun­gen, Pro­jek­te und Kunst­ak­tio­nen. Man darf also gespannt sein.