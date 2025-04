Am 10. April 2025 war die Jun­ge Wirt­schaft Gmun­den im frisch reno­vier­ten Hotel Post am See in Traun­kir­chen zu Gast – ein ech­tes Tra­di­ti­ons­haus, das nach umfas­sen­den Umbau­ar­bei­ten seit 2024 in neu­em Glanz erstrahlt.

Rund 40 jun­ge Unternehmer:innen aus der Regi­on beka­men exklu­si­ve Ein­bli­cke in das Haus, das bereits seit über 70 Jah­ren von der Fami­lie Gröl­ler mit viel Herz­blut geführt wird. Im Rah­men eines offe­nen und per­sön­li­chen Talks mit Wolf­gang Gröl­ler und sei­ner Toch­ter Marie Gröl­ler wur­de über die span­nen­de Ent­wick­lung des Hotels gespro­chen – von den Her­aus­for­de­run­gen beim Umbau bis hin zu den Ideen hin­ter dem neu­en Konzept.

Beson­ders beein­dru­ckend: Das Hotel bie­tet nun 62 neu gestal­te­te Zim­mer, durch einen Neu­bau wur­den zusätz­lich 21 neue Zim­mer geschaf­fen. Ergänzt wird das Gan­ze durch eine far­ben­fro­he, stil­vol­le Ein­rich­tung, die dem Hotel eine beson­ders ein­la­den­de Atmo­sphä­re ver­leiht. In der Hoch­sai­son zäh­len die Hotel der Gröl­ler Hos­pi­ta­li­ty 170 Mitarbeiter:innen – eine bun­te Mischung aus jun­gen Talen­ten und lang­jäh­ri­gen Mitarbeitenden.

Ein ech­tes High­light des Abends war die neue Belé­ta­ge mit ihrer offe­nen Küche und dem Sha­ring-Kon­zept. Kuli­na­risch tref­fen hier regio­na­le Pro­duk­te und sai­so­na­le Küche auf inter­na­tio­na­le Ein­flüs­se – krea­tiv abge­stimmt auf das Salz­kam­mer­gut. Bei köst­li­chen Kost­pro­ben konn­ten sich die Teilnehmer:innen per­sön­lich davon über­zeu­gen, wie har­mo­nisch regio­na­le Boden­stän­dig­keit und inter­na­tio­na­les Flair mit­ein­an­der verschmelzen.

Zum Aus­klang ging’s wei­ter zum Social Wine Club, wo Katha­ri­na Gnig­ler, Gault-Millau-„Sommelière des Jah­res 2025“, gemein­sam mit dem Wein­gut „Neue Hei­mat“ fei­ne Trop­fen prä­sen­tier­te. In ent­spann­ter Atmo­sphä­re wur­de genetz­werkt, ange­sto­ßen – und ein­fach einen rich­tig schö­nen Abend genos­sen. Das neue Ver­an­stal­tungs­for­mat, der „Social Wine Club“ fin­det alle zwei Wochen im Hotel Post am See statt und ist für jeden frei zugäng­lich (um Anmel­dung wird jedoch gebeten).

Sebas­ti­an Nuss­baum­mer, Bezirks­vor­sit­zen­der der JW Gmun­den, zeig­te sich begeistert:

„Es ist beein­dru­ckend zu sehen, wie hier mit viel Mut und Inno­va­ti­ons­geist in die Zukunft inves­tiert wur­de. Genau sol­che Betrie­be sind es, die unse­re Regi­on prä­gen und uns als jun­ge Wirt­schaft inspirieren.“

Inspi­rie­ren­de Ein­bli­cke, ehr­li­che Gesprä­che und ein Gast­ge­ber-Team, das mit viel Lei­den­schaft neue Wege geht – ein vol­ler Erfolg!