Zum 8. Mal fand, heu­er am 5. April, die Regi­ons­meis­ter­schaft im Gerä­te­tur­nen ‚Turn 10‘ in der Bezirks­sport­hal­le in Gmun­den statt.

204 Jung­tur­ne­rin­nen und Jung­tur­ner aus dem Turn­be­zirk Gmun­den mit den Ver­ei­nen aus Gmun­den, Bad Aus­see, Bad Goi­sern, Bad Ischl, Scharn­stein, Pet­ten­bach und Eber­stal­zell waren gemel­det, teil­ge­nom­men haben letzt­lich 183 Jugendliche.

So fand die Meis­ter­schaft heu­er im ganz gro­ßen Rah­men wie­der statt!

Vie­le der Jugend­li­chen haben sich zur Lan­des­meis­ter­schaft am 17./18. Mai qualifiziert!

Herz­li­che Gra­tu­la­ti­on allen Teilnehmern!

Gro­ßer Dank gilt unse­rer Bezirks­turn­war­tin Tschw. Chris­ti­na Herbst (Obfrau TV Bad Ischl 1867), den Wer­tungs­rich­tern und den vie­len Hel­fern. Nur so waren der rei­bungs­lo­se Ablauf und die erfolg­rei­che Ver­an­stal­tung möglich.

Der Gmund­ner Turn­ver­ein stell­te von den 183 Teil­neh­mern immer­hin 102, 11 Bur­schen und 91 Mädels, von denen wie­der­um 4 Jung­tur­ne­rin­nen und 1 Jung­tur­ner in der Ober­stu­fe geturnt haben!

Gra­tu­la­ti­on an unse­re Tur­ner­ju­gend: 13 mal ein 1.Rang, 7 mal ein 2.Rang und 6 mal ein 3.Rang!

Beson­de­rer Dank gilt allen Vor­tur­ne­rin­nen, Vor­tur­nern, Betreu­ern und den flei­ßi­gen Hän­den, die das wun­der­ba­re Buf­fet betrie­ben haben!

Alles in ALLEM, ein wun­der­ba­rer, herz­er­fri­schen­der Turntag!