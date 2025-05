Der Ver­ein hat jedes Jahr zwei fixe Aus­stel­lun­gen, der Gmund­ner Kunst­spa­zie­rer im Hof des See­schlos­ses Ort im Früh­jahr und der Cha­ri­ty Ver­nis­sa­ge zuguns­ten des Pro­jek­tes Gmund­ner Kunst­ka­len­der im Herbst.

Bei­de Aus­stel­lun­gen sind lang geplant und bie­ten Ein­blick in das krea­ti­ve Schaf­fen des gesam­ten Kunst­ver­ei­nes. Neben die­sen bei­den Ver­an­stal­tun­gen prä­sen­tiert sich der Ver­ein mitt­ler­wei­le auch auf inter­na­tio­na­len Kunst­mes­sen, so wie ver­gan­ge­nen März in Straß­burg. Mit drei Jah­ren seit sei­ner Grün­dung ist es ein noch sehr jun­ger Ver­ein und offen für neue und unkon­ven­tio­nel­le Aus­stel­lun­gen. So wur­den bereits klei­ne­re und grö­ße­re Grup­pen­aus­stel­lun­gen im Ate­lier am Markt, im Stadt­thea­ter und in der Ort­her Stub´n ver­an­stal­tet, die nächs­te fin­det im Her­zen von Gmun­den statt.

Am Sams­tag, dem 10. Mai, im Anschluss an den Gmund­ner Restl­markt, laden fünf Künst­le­rin­nen und Künst­ler zur Ver­nis­sa­ge in den Gast­gar­ten des Café Brandl, und jeder und jede Aus­stel­len­de prä­sen­tiert drei Wer­ke. Die Ver­nis­sa­ge beginnt um 16:00 Uhr, Kunst­in­ter­es­sier­te sind herz­lich ein­ge­la­den, sich mit den Künst­le­rin­nen und Künst­lern über Kunst, Kul­tur und klas­si­sche Gmund­ner All­tags­the­men aus­zu­tau­schen. Kunst fin­det nicht nur in gro­ßen Gale­rien und Muse­en, son­dern immer und über­all statt und so prä­sen­tiert sich der Gmund­ner Kunst­ver­ein an dem Ort in Gmun­den, der für vie­le als das Herz der Stadt und sei­nen Bewoh­nern gilt, das „Café Brandl“.

Die Ver­an­stal­tung fin­det im Außen- und Innen­be­reich des Cafés und somit bei jedem Wet­ter statt. Aus­ge­stellt wer­den Wer­ke der Mit­glie­der: Ger­ti Aigner, Sieg­fried Holz­bau­er, Mat­thi­as Kret­schmer, Inge Kreu­zer, und Gün­ther Wimmer.

Das Motiv für die Ein­la­dung stammt von der renom­mier­ten Gmund­ner Künst­le­rin Inge Kreuzer.

Im Lau­fe des Som­mers fin­den wei­te­re Aus­stel­lun­gen in Gmund­ner Gas­tro­no­mie-Betrie­ben statt, Infos fol­gen zeitgerecht.