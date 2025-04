Neu zum Sai­son­start der Atter­see­schiff­fahrt am 12. April ist auch eine Sai­son­kar­te für die Über­fahrt Weyr­egg <-> Attersee.

Weyr­egg am Atter­see – Am Frei­tag, 11. April 2025, wur­de die neue 60 Meter lan­ge Pan­ora­ma­steg­an­la­ge in Weyr­egg fei­er­lich eröff­net. Die Geschäfts­füh­re­rin der Atter­see-Schiff­fahrt, Doris Cutu­ri-Stern, der Bür­ger­meis­ter der Gemein­de Weyr­egg als Pro­jekt-Trä­ger, Micha­el Stur, die Regat­ta Obfrau, Bgm. Nico­le Eder, sowie die Lan­des­rä­te Mar­kus Ach­leit­ner und Gün­ther Stein­kell­ner, eröff­ne­ten das Leucht­turm Pro­jekt mit hun­der­ten Gäs­ten. Unter­halt­sam mode­riert wur­den die Fei­er­lich­kei­ten von den Weyr­eg­ger Ori­gi­na­len Franz und Lui, für musi­ka­li­sche Unter­ma­lung sorg­te die Musik­ka­pel­le Weyr­egg, die jün­ge­ren Gäs­te konn­ten sich beim Kin­der­schmin­ken und in den Hüpf­bur­gen austoben.

Über­ra­schungs­gäs­te und kos­ten­lo­se Schiffsrunden

Gegen 15 Uhr leg­te das Klimt-Mahler Schiff beglei­tet von Fest­mu­sik erst­mals am neu­en Pan­ora­ma­steg an, als Über­ra­schungs­gäs­te gin­gen die bei­den Mas­kott­chen „Per­la“ und „Käpt‘n Niki“ und das „Kai­ser­paar“ von Bord, um gemein­sam mit den Pro­jekt­part­nern das Eröff­nungs­band des somit frisch ein­ge­weih­ten Stegs zu durch­schnei­den. Nach­dem die gela­de­nen Ehren­gäs­te eine kur­ze Jung­fern­fahrt absol­viert hat­ten, waren auch alle Teil­neh­me­rin­nen der Ver­an­stal­tung dazu ein­ge­la­den, bei zwei kos­ten­lo­sen Schiff­fahr­ten den gro­ßen Tag gebüh­rend zu feiern.

Wich­ti­ge Ver­bin­dung zwi­schen West- und Ostufer

Die neue Steg­an­la­ge ist wahr­lich ein Grund zum Fei­ern: Sie stellt eine wich­ti­ge Ver­bin­dung zwi­schen den Orten Weyr­egg und Atter­see, wel­cher mit der Atter­see­bahn eine Anbin­dung zur West­bahn­stre­cke bil­det, dar. Sie ist zen­tral gele­gen, denn sie befin­det sich direkt neben dem Musik­pa­vil­lon, dem Strand­bad und dem belieb­ten Restau­rant „Das Kata­ma­ran“. Bür­ger­meis­ter Micha­el Stur zeig­te sich begeis­tert über die zügi­ge Umset­zung des Pro­jekts: „Ich war von Anfang an über­zeugt, dass wir das schaf­fen. Umso mehr begeis­tert es mich, dass die­ses Vor­ha­ben nun wirk­lich in Rekord­ge­schwin­dig­keit rea­li­siert wer­den konn­te. Die neue Pan­ora­ma­steg­an­la­ge wird das tou­ris­ti­sche und regio­na­le Ange­bot erheb­lich berei­chern und es wur­de im See­dorf in Weyr­egg ein Hot­spot geschaf­fen. Weyr­egg am Atter­see zeigt sich von einem völ­lig neu­en Bild.“

Wet­ter­glück und ein klei­nes Wunder

Auch das Wet­ter spiel­te vom Bau­be­ginn Ende Febru­ar bis zum Eröff­nungs­tag mit, der Betriebs­lei­ter der Atter­see­schiff­fahrt, Kapi­tän Ste­phan Gebets­roi­ther, spricht gar von einem „klei­nen Wun­der“, was den rei­bungs­lo­sen Ablauf der Bau­ar­bei­ten bis zur Inbe­trieb­nah­me der neu­en Steg­an­la­ge angeht. Immer­hin betrug die Bau­zeit nur 6 Wochen, es wur­den in die­ser kur­zen Zeit 60 Kubik­me­ter Holz ver­ar­bei­tet und nicht weni­ger als 80 Pilo­ten ins Was­ser getrie­ben. Doris Cutu­ri-Stern beton­te die Bedeu­tung der Zusam­men­ar­beit: „An die­sem Pro­jekt sieht man, was alles gelin­gen kann, wenn alle an einem Strang zie­hen und wir konn­ten gemein­sam einen Anker in den Her­zen der Men­schen set­zen“. Sie bedank­te sich herz­lich bei der Gemein­de Weyr­egg als Pro­jekt­trä­ger, ins­be­son­de­re bei Bgm Micha­el Stur, der durch sei­nen enor­men per­sön­li­chen Ein­satz in den Vor­ar­bei­ten und Vor­ge­sprä­chen sowie bei den Behör­den- und Pla­nungs­ge­sprä­chen den Grund­stock für die­ses Rekord­vor­ha­ben und des­sen rasche Umset­zung gelegt hat, sowie bei den Pro­jekt­part­nern, dar­un­ter dem Regat­ta Regio­nal­ent­wick­lungs­ver­ein, dem Tou­ris­mus­ver­band Atter­see-Atter­gau und dem Tou­ris­mus­ver­ein Weyr­egg, den Behör­den sowie dem bau­aus­füh­ren­den Unter­neh­men Schön­leit­ner Bau.

Neue Sai­son­kar­te „Über­fahrt Atter­see <-> Weyr­egg“ inkl. Radmitnahme

Als beson­de­res Ange­bot anläss­lich der Eröff­nung ver­kün­de­te die Schiff­fahrts-Che­fin die Ein­füh­rung einer neu­en Sai­son­kar­te für die Stre­cke Atter­see-Weyr­egg und retour an. Die­se ist ab sofort bis zum Sai­son­ende Anfang Novem­ber gül­tig und aus­schließ­lich online auf der Web­site erhält­lich. Als exklu­si­ves Zuckerl bie­tet die Kar­te die Mög­lich­keit, ein Rad kos­ten­los mit­zu­neh­men und ist bis zum Rad­er­leb­nis­tag am 27. April zum sen­sa­tio­nel­len Preis von € 49,00 online erhält­lich. Die Über­fahrt mit einer Dau­er von ca. 12 Minu­ten kann in den Som­mer­mo­na­ten Juli und August bis zu 14-mal pro Tag genutzt wer­den, was den auto­frei­en Besuch der char­man­ten Orte und der belieb­ten Restau­rants in unmit­tel­ba­rer Nähe der Schiffs­an­le­ge­stel­len ermög­licht. Zudem bie­tet sich die Gele­gen­heit, den Atter­see mit dem Rad aus­gie­big zu erkunden.

Ein Vor­zei­ge­pro­jekt der Regi­on Attersee-Attergau

„Mit der neu­en Pan­ora­ma-Steg­an­la­ge in Weyr­egg wird die Schiff­fahrt am Atter­see nach­hal­tig attrak­ti­viert. Gleich­zei­tig ent­steht ein moder­ner Mehr­wert für die Infra­struk­tur in der Regi­on – und damit für die hohe Lebens­qua­li­tät am See“, so Lan­des­rat Gün­ther Stein­kell­ner. Die neue Schiffs­an­le­ge­stel­le gilt nicht nur als eines der bedeu­tends­ten Infra­struk­tur­pro­jek­te in der Regi­on, son­dern wird auch als Leucht­turm­pro­jekt ange­se­hen. „So wie wir als EU Lea­der Regi­on Regat­ta Atter­see-Atter­gau den ver­bin­den­den euro­päi­schen Gedan­ken leben, genau­so hat die Ent­ste­hung die­ser neu­en Steg­an­la­ge funk­tio­niert. Wenn vie­le Men­schen zusam­men­ar­bei­ten wol­len, dann kann es funk­tio­nie­ren. Ich bin sehr stolz und gra­tu­lie­re allen die mit­ge­hol­fen haben“, freut sich Regat­ta-Obfrau Nico­le Eder.

Die Eröff­nung der Pan­ora­ma­steg­an­la­ge ist ein wei­te­rer Schritt in Rich­tung einer nach­hal­ti­gen und zukunfts­ori­en­tier­ten tou­ris­ti­schen Ent­wick­lung am Atter­see. „Das stärks­te Motiv sich für einen Auf­ent­halt in Ober­ös­ter­reich zu ent­schei­den ist das Natur­er­leb­nis und das Ken­nen­ler­nen unse­rer Seen, Ber­ge und Land­schaf­ten. Mit der neu­en Schifffan­le­ge­stel­le in Weyr­egg ergibt sich für die Atter­see-Schiff­fahrt und die Gemein­de eine neue Form der Koope­ra­ti­on, von der bei­de pro­fi­tie­ren wer­den“, ist auch Lan­des­rat Mar­kus Ach­leit­ner überzeugt.