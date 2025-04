Pünkt­lich vor Ostern sorg­te die Sand­kis­ten­ak­ti­on der bür­ger­li­chen Arbeit­neh­mer­ver­tre­tung ÖAAB in Gmun­den auch heu­er wie­der für leuch­ten­de Kin­der­au­gen und zufrie­de­ne Eltern. Über 10 Ton­nen fri­scher Spiel­sand wur­de an zahl­rei­che Fami­li­en im Stadt­ge­biet ver­teilt – ein vol­ler Erfolg und mitt­ler­wei­le ein fixer Bestand­teil des Früh­lings­auf­takts in Gmunden.

Zahl­rei­che Hel­fe­rin­nen und Hel­fer des ÖAAB waren im Ein­satz, um den Sand direkt in die Sand­kis­ten zu schau­feln. Neben dem hoch­wer­ti­gen Spiel­sand gab es für die klei­nen Besu­cher auch kos­ten­lo­ses Sand­spiel­zeug, wäh­rend die Eltern sich über einen prak­ti­schen Fami­li­en­rat­ge­ber freu­en durften.

Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf unter­streicht die Bedeu­tung der Initia­ti­ve: “Die Akti­on hat sich eta­bliert und gilt als belieb­ter Früh­lings­bo­te für vie­le Gmund­ner Fami­li­en. Sie steht nicht nur für prak­ti­sche Unter­stüt­zung, son­dern auch für ein star­kes Zei­chen der Wert­schät­zung und des Miteinanders.”

Auch Orga­ni­sa­tor und ÖAAB-Obmann Max Att­wen­ger zeigt sich erfreut über die posi­ti­ve Reso­nanz: “Es ist jedes Jahr eine beson­de­re Freu­de zu sehen, wie sehr sich die Fami­li­en über den fri­schen Sand und die klei­nen Geschen­ke freu­en. Unse­re Sand­kis­ten­ak­ti­on soll nicht nur den All­tag erleich­tern, son­dern auch ein Zei­chen dafür sein, wie wich­tig uns Fami­lie und Zusam­men­halt in Gmun­den sind.”