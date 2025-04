Auf Ein­la­dung von Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf tra­fen sich am 16.4.2025 die Meis­ter­mann­schaft der Cam4Dent Sharks Gmun­den, der Vor­stand, Spon­so­ren und treue Mit­strei­ter der Shark Fami­lie vor dem Gmund­ner Rat­haus und wur­den von Bgm. Ste­fan Krapf, Vizebgm. Wolf­gang Schlair und Sport­stadt­rat Mag. Maxi­mi­li­an Att­wen­ger herz­lich emp­fan­gen. Grund war die Meis­ter­fei­er der Sharks in der dritt­höchs­ten Eis­ho­ckey­li­ga Öster­reichs — der ÖEL. Nach dem Foto­shoo­ting am Rat­haus­platz ging es in den ehr­wür­di­gen Rat­haus­saal, wo für die Meis­ter­fei­er bereits alles gerich­tet war.

Bgm. Ste­fan Krapf ließ die ver­gan­ge­ne Eis­ho­ckey­sai­son 2024/2025 noch­mals Revue pas­sie­ren und sprach von einem unwahr­schein­li­chen Auf­schwung im Eis­ho­ckey­sport in Gmun­den. Ein gro­ßes Dan­ke­schön rich­te­te er an die Mann­schaft, an Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner, an Gün­ter Kail, der ja der­zeit die Geschäf­te des Obman­nes bis zur Wahl im Mai inne hat, an alle Mitarbeiter/innen der gro­ßen Shark­fa­mi­lie und auch an das groß­ar­ti­ge Betreu­er­team im Nach­wuchs­be­reich, die eben­falls in der ver­gan­ge­nen Sai­son 2024/2025 mit der Mann­schaft U11 und U13 den Meis­ter­ti­tel nach Gmun­den geholt haben. Als beson­de­res Geschenk über­gab er dann einen Gmund­ner Kera­mik Meis­ter­tel­ler an Kapi­tän Jonas Kail und Marc And­re Dori­on. Als Gegen­ge­schenk erhielt Ste­fan Krapf ein Mann­schafts­dress mit den Unter­schrif­ten der Spie­ler. Dan­kes­wor­te und Gra­tu­la­ti­on gab es anschlie­ßend auch von Sport­stadt­rat Maxi­mi­li­an Att­wen­ger, der eben­falls voll Begeis­te­rung von der ver­gan­ge­nen Sai­son schwärm­te und ein ech­ter Eis­ho­ckey­fan gewor­den ist.

Natür­lich kam auch Obmann Gün­ter Kail zu Wort, der sich bei den Ver­ant­wort­li­chen der Stadt­ge­mein­de Gmun­den herz­lich für die tol­le Zusam­men­ar­beit und das Ent­ge­gen­kom­men bei div. Wün­schen und Anlie­gen bedank­te. “Nur alle gemein­sam konn­ten wir das Ziel Meis­ter­ti­tel auch schaf­fen und so den größ­ten Erfolg in der Eis­ho­ckey­ge­schich­te Gmun­dens errei­chen“, so sei­ne Wor­te. Die­ses „Mär­chen“ ist jetzt Geschich­te und das nächs­te Kapi­tel Ver­tei­di­gung des Meis­ter­ti­tels in der ÖEL ist auf­ge­schla­gen. Ab Okto­ber wird es wie­der laut in der MUKI Eis­are­na Gmun­den und die treu­en Fans wer­den die Hal­le wie­der zum Bro­deln bringen.