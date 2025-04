In der Nacht auf Mitt­woch stan­den die Ein­satz­kräf­te zwei­er Feu­er­weh­ren, Ret­tung und die Poli­zei bei einem Gewer­be­ob­jekt in Att­nang-Puch­heim im Einsatz.

Die Ein­satz­kräf­te zwei­er Feu­er­weh­ren, der Ret­tungs­dienst und die Poli­zei wur­den in der Nacht auf Mitt­woch zu einem Gewer­be­be­trieb im Gemein­de­ge­biet von Att­nang-Puch­heim alar­miert. Eine Schei­be war ein­ge­schla­gen und dahin­ter dürf­te es gebrannt haben. Das Feu­er konn­te offen­sicht­lich rasch unter Kon­trol­le gebracht werden.

Die Ein­satz­kräf­te gin­gen in der Nacht von einer mut­maß­li­chen Brand­stif­tung aus. Die Räum­lich­kei­ten wur­den in wei­te­rer Fol­ge belüf­tet, zugleich führ­te die Poli­zei die Spu­ren­si­che­rung an der Tatört­lich­keit durch. Die Ermitt­lun­gen der Poli­zei stan­den in der Nacht noch am Anfang.

Quel­le: laumat/Matthias Lauber