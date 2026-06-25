Attnang-Puchheim, 24. Juni 2026. Der Attergauer Farbenkreis lädt am Dienstag, 7. Juli 2026, um 19:00 Uhr herzlich zur Vernissage der Ausstellung „Sommerfreude: Licht und Lebendigkeit“ ins Stadtamt Attnang-Puchheim am Rathausplatz 9 ein.

Der Attergauer Farbenkreis ist ein Verein im Oberösterreichischen Volksbildungswerk (OÖVBW). Er wurde im Jahr 1994 von Schülern des Aquarellisten Walter Andorfer gegründet. Die Mitglieder treffen sich regelmäßig zum gemeinsamen Malen, kreativen Arbeiten und für Workshops. Monatlich kommen sie zu einem gemeinsamen Frühstück zusammen, bei dem über Kunst, Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen diskutiert wird. Darüber hinaus organisiert der Verein Kulturfahrten zu Ausstellungen und pflegt den Austausch mit anderen Kunst- und Kulturvereinen. So entsteht ein lebendiges Netzwerk für Kunst und Kreativität.

Ausgestellt werden Werke von Erika Bachinger, Hedwig und Dietmar Ematinger, Beatrix Hannak, Maria Hemetsberger, Lidia Kis, Harald Malz, Gabi Meister, Edith Musel, Marianne Neumüller, Inge Rauscher, Lydia Riemer, Mathilde Seiringer, Ursula Vater, Claudia Wagner und Patricia Wechsler.

Die Ausstellung in der Rathausgalerie läuft bis Ende September 2026 und kann zu den regulären Stadtamtsöffnungszeiten bei freiem Eintritt besucht werden. Die Kunstschaffenden sowie die Stadtgemeinde Attnang-Puchheim freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher!