Chris­ti­an Hie­ke gibt Abschied mit Ende des Jah­res bekannt. Als künst­le­ri­scher Lei­ter der Spar­te Musik konn­te der renom­mier­te Bari­ton Rafa­el Fin­ger­los gewon­nen werden.

Gmun­den, 18. April 2025; Der künst­le­ri­sche Geschäfts­füh­rer der Salz­kam­mer­gut Fest­wo­chen Gmun­den Chris­ti­an Hie­ke, der das Fes­ti­val in den ver­gan­ge­nen Jah­ren mit gro­ßer Hin­ga­be geprägt hat, wird auf eige­nen Wunsch mit Ende des Jah­res 2025 aus sei­ner Funk­ti­on aus­schei­den. Die Salz­kam­mer­gut Fest­wo­chen Gmun­den und der Vor­stand des Fest­wo­chen­ver­eins dan­ken Chris­ti­an Hie­ke von Her­zen für sei­ne her­aus­ra­gen­de Arbeit und sein uner­müd­li­ches Enga­ge­ment in den ver­gan­ge­nen Jah­ren. Mit sei­ner künst­le­ri­schen Visi­on und Hin­ga­be hat er das Fes­ti­val nach­hal­tig geprägt, wei­ter­ent­wi­ckelt und das Pro­gramm auf ein beein­dru­cken­des Niveau geho­ben. Die gemein­sa­me Zeit mit ihm war für das gesam­te Team nicht nur eine beruf­li­che, son­dern auch eine inspi­rie­ren­de und berei­chern­de Erfah­rung. „Die Zeit als künst­le­ri­scher Geschäfts­füh­rer der Fest­wo­chen war für mich per­sön­lich eine unglaub­lich erfül­len­de und berei­chern­de Pha­se. Die enge Zusam­men­ar­beit mit einem groß­ar­ti­gen Team und die Mög­lich­keit, künst­le­ri­sche Visio­nen gemein­sam zu ver­wirk­li­chen, waren ein gro­ßes Geschenk“, so Chris­ti­an Hieke.

Chris­ti­an Hie­ke gelang es in den Jah­ren sei­ner Tätig­keit, die Fest­wo­chen von Grund auf neu auf­zu­stel­len. Inhalt­lich setz­te er den Fokus auf Künst­ler mit einem beson­de­ren Bezug zur Regi­on, ange­fan­gen von Tho­mas Bern­hard über die Kom­po­nis­ten Erich Wolf­gang Korn­gold, Hugo Wolf, Arnold Schön­berg und Franz Schu­bert bis hin zu Schwer­punk­ten mit und für Dani­el Kehl­mann. Anfäng­lich auch für Lite­ra­tur und Thea­ter ver­ant­wort­lich, konn­ten Künst­ler wie Nico­las Ofc­za­rek, Tobi­as Moret­ti, Klaus Maria Bran­dau­er und vie­le mehr an den Traun­see geholt werden.

Spä­ter star­te­te er gemein­sam mit Karin Berg­mann die Imple­men­tie­rung der eige­nen Thea­ter­schie­ne. For­ma­te wie das Open Air mit dem Bruck­ner­or­ches­ter Linz, der Aus­bau der Kunst­schie­ne mit der Pho­to Gmun­den, Koope­ra­tio­nen mit der Par­al­lel sowie der Kunst­uni Linz spie­geln die Brei­te, Viel­falt und Qua­li­tät wider, die in die­ser Zeit ent­stan­den sind.

Auch Dr. Johan­na Mit­ter­bau­er, kauf­män­ni­sche Geschäfts­füh­re­rin der Salz­kam­mer­gut Fest­wo­chen Gmun­den, blickt mit gro­ßer Wert­schät­zung auf die gemein­sa­me Arbeit zurück: „Chris­ti­an hat die Salz­kam­mer­gut Fest­wo­chen Gmun­den mit viel Herz­blut, Krea­ti­vi­tät und Weit­blick gelei­tet und wei­ter­ent­wi­ckelt. Sei­ne Ideen, sein Gespür für Qua­li­tät und sei­ne Lei­den­schaft für die Kunst haben das Fes­ti­val auf beein­dru­cken­de Wei­se geprägt. Ich bin ihm per­sön­lich sehr dank­bar für die wert­vol­le Zusammenarbeit.“

„Für mich war es von Beginn an klar, dass ich die­se Posi­ti­on nur für einen gewis­sen Zeit­raum aus­fül­len wer­de. Da sich die Fest­wo­chen in den letz­ten Jah­ren als eine der wich­ti­gen Fest­spiel­or­te nicht nur in OÖ, son­dern in ganz Öster­reich eta­bliert haben, und wir ein sehr erfolg­rei­ches Kul­tur­haupt­stadt­jahr umge­setzt haben, sehe ich nun den rich­ti­gen Zeit­punkt gekom­men, um nach der Sai­son 2025 die künst­le­ri­sche Ver­ant­wor­tung wei­ter­zu­rei­chen. Es war eine span­nen­de und inten­si­ve, aber noch viel mehr eine sehr loh­nen­de und erfül­len­de Zeit, die ich hier an wesent­li­cher Stel­le mit­ge­stal­ten durf­te“ sagt Chris­ti­an Hie­ke und fügt hin­zu: „Das wäre alles nicht mög­lich gewe­sen, ohne die vie­len Mit­strei­ter, die finan­zi­el­len und ideel­len Unter­stüt­zer und vor allem das wun­der­ba­re und enga­gier­te Team. Ein herz­li­ches Dan­ke an mei­ne Kol­le­gin­nen Johan­na Mit­ter­bau­er und Karin Berg­mann und das gesam­te Team der Festwochen.

Mit gro­ßer Freu­de geben die Fest­wo­chen bekannt, dass der inter­na­tio­nal renom­mier­te Bari­ton Rafa­el Fin­ger­los als künst­le­ri­scher Lei­ter der Spar­te Musik gewon­nen wer­den konn­te. Fin­ger­los, der das Fes­ti­val bereits durch zahl­rei­che erfolg­rei­che Pro­jek­te mit­ge­prägt hat, bringt nicht nur sei­ne her­aus­ra­gen­de künst­le­ri­sche Per­sön­lich­keit mit, son­dern auch fun­dier­te pro­gram­ma­ti­sche und gestal­te­ri­sche Erfah­rung. Durch sei­ne welt­wei­te Tätig­keit als Opern- und Kon­zert­sän­ger und sei­ne kura­to­ri­schen Arbei­ten ver­fügt er über ein tief­ge­hen­des Ver­ständ­nis für die krea­ti­ve Gestal­tung hoch­ka­rä­ti­ger Musikprogramme.

„Es ist mir eine außer­or­dent­li­che Freu­de und Ehre, zukünf­tig die künst­le­ri­sche Lei­tung der Spar­te Musik für die Salz­kam­mer­gut Fest­wo­chen Gmun­den zu über­neh­men und somit noch inten­si­ver mit die­sem ein­zig­ar­ti­gen Fes­ti­val und der Regi­on ver­bun­den sein zu dür­fen. Mei­ne span­nen­de, neue Funk­ti­on bie­tet mir die wun­der­schö­ne Mög­lich­keit, mei­ne künst­le­ri­schen Visio­nen auf höchst­mög­li­chem Niveau zu rea­li­sie­ren. Per­sön­lich fin­de ich es für eine reich­hal­ti­ge Kul­tur­land­schaft wich­tig, wenn Künstler:innen selbst Ver­ant­wor­tung über­neh­men und sich aktiv an krea­ti­ven Pro­zes­sen sowie der Gestal­tung und Ent­wick­lung von Fes­ti­vals betei­li­gen. Die Salz­kam­mer­gut Fest­wo­chen Gmun­den haben in den ver­gan­ge­nen Jah­ren eine weit über die Regi­on hin­aus beach­te­te, groß­ar­ti­ge Ent­wick­lung gemacht und es ist mir bewusst, dass ich hier einen von mei­nem hoch­ge­schätz­ten Vor­gän­ger Chris­ti­an Hie­ke tief­ge­präg­ten Schatz über­neh­men und wei­ter­füh­ren darf. Mit der künst­le­ri­schen Lei­tung des Weih­nachts­kon­zer­tes (ORF III Chris­tags­kon­zer­tes) durf­te ich die Erfolgs­ge­schich­te des Fes­ti­vals in den ver­gan­ge­nen Jah­ren schon ein biss­chen mit­schrei­ben und war immer vom Team­geist der Fest­wo­chen rund um Johan­na Mit­ter­bau­er begeis­tert. Das war mit ein Grund für mei­ne Ent­schei­dung, die­se ver­ant­wor­tungs­vol­le Auf­ga­be mit ganz viel Freu­de, Demut und vie­len Ideen zu über­neh­men. Ich kann es kaum erwar­ten, nun die nächs­ten Kapi­tel die­ser Erfolgs­ge­schich­te mit mei­ner künst­le­ri­schen Hand­schrift anfü­gen zu dür­fen. Nicht nur in mei­ner Kern­be­ru­fung als Sän­ger sehe ich mich als (Kunst)Handwerker, und genau so möch­te ich auch die­se Auf­ga­be zusam­men mit mei­nem wun­der­ba­ren Team angehen.

Mein Lieb­lings­kom­po­nist Franz Schu­bert hat ein­mal gesagt, er has­se nichts so sehr wie die “Ein­sey­tig­keit”, und ich kann ver­spre­chen, dass die Salz­kam­mer­gut Fest­wo­chen Gmun­den auch in Zukunft vie­les sein wer­den, aber nie einseitig.

Auch dank eines über vie­le Jah­re auf­ge­bau­ten künst­le­ri­schen Netz­werks in der Musik­welt sowie mei­ner inten­si­ven Pra­xis­er­fah­rung in der krea­ti­ven Gestal­tung bin ich fest über­zeugt, dass wir gemein­sam das Fes­ti­val wei­ter­ent­wi­ckeln und mit Herz und höchs­ter Qua­li­tät vie­len Men­schen in der Regi­on und weit dar­über hin­aus eine gro­ße Freu­de berei­ten können.”

Fin­ger­los wird die künst­le­ri­sche Hand­schrift der Fest­wo­chen ent­schei­dend mit­prä­gen. Unter der Geschäfts­füh­rung von Johan­na Mit­ter­bau­er formt das neue visio­nä­re Team die Zukunft der Fest­wo­chen und setzt neue Maß­stä­be für die Ver­bin­dung von Tra­di­ti­on und Innovation.

„Mit Rafa­el Fin­ger­los haben wir eine her­aus­ra­gen­de Per­sön­lich­keit an der Spit­ze unse­res musi­ka­li­schen Pro­gramms. Sei­ne Exper­ti­se, sein inter­na­tio­na­les Netz­werk und sein Gespür für außer­ge­wöhn­li­che Kul­tur­mo­men­te wer­den die Salz­kam­mer­gut Fest­wo­chen Gmun­den in eine neue Ära füh­ren“, so Johan­na Mit­ter­bau­er. Mit die­ser Neu­aus­rich­tung set­zen die Fest­wo­chen ein star­kes Zei­chen für eine künst­le­risch ambi­tio­nier­te, inno­va­ti­ve und inspi­rie­ren­de Zukunft.