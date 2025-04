Ein 38-jäh­ri­ger Len­ker geriet am Don­ners­tag bei einer Rou­ti­ne­kon­trol­le in Regau ins Visier der Poli­zei – was zunächst nach einer Dro­gen­fahrt aus­sah, ent­wi­ckel­te sich rasch zu einem grö­ße­ren Sucht­gift­fund. In sei­ner Woh­nung ent­deck­ten die Beam­ten ver­steck­te Auf­zucht­an­la­gen und kon­sum­fer­ti­ges Cannabiskraut.

Dro­gen­fahrt­ver­such mit mani­pu­lier­tem Urin

Am Don­ners­tag­vor­mit­tag, dem 17. April 2025, führ­ten Beam­te der Auto­bahn­po­li­zei im Bereich der Abfahrt Regau eine Len­ker­kon­trol­le bei einem 38-jäh­ri­gen Auto­fah­rer aus dem Bezirk Vöck­la­bruck durch. Schnell ergab sich der Ver­dacht einer Sucht­mit­tel­be­ein­träch­ti­gung. Ein Dro­gen­schnell­test soll­te Klar­heit brin­gen – die­ser wur­de jedoch offen­bar mit Fake-Urin mani­pu­liert. Als der Mann sich anschlie­ßend wei­ger­te, sich einer amts­ärzt­li­chen Unter­su­chung zu unter­zie­hen, wur­de ihm vor­läu­fig der Füh­rer­schein abgenommen.

Ver­neh­mung führt zu spek­ta­ku­lä­rem Fund

Im Rah­men der dar­auf­fol­gen­den Ver­neh­mung wegen Fäl­schung eines Beweis­mit­tels erhär­te­te sich der Ver­dacht, dass der 38-Jäh­ri­ge auch mit Sucht­gift han­delt. Bei einer frei­wil­li­gen Nach­schau in sei­nem Wohn­haus wur­den die Beam­ten fün­dig: Zwei Indoor-Auf­zucht­an­la­gen mit blü­hen­den Can­na­bis­pflan­zen, eine gro­ße Men­ge kon­sum­fer­ti­ges Can­na­bis­kraut sowie Can­na­bis­harz wur­den sichergestellt.

Ver­steck­ter Zugang zu pro­fes­sio­nel­ler Plantage

Beson­ders auf­fäl­lig: Die Haupt­auf­zucht­an­la­ge befand sich in einem pro­fes­sio­nell ein­ge­rich­te­ten Raum, der nur über einen „Geheim­gang“ zugäng­lich war. Die Poli­zis­ten ent­deck­ten die ver­steck­te Anla­ge trotz des geschickt ver­bor­ge­nen Zugangs. Zusätz­lich fan­den sie bei dem Mann zwei Waf­fen – obwohl gegen ihn ein Waf­fen­ver­bot besteht.

Wei­te­re Fun­de in Nachbarwohnungen

Auch in drei wei­te­ren Woh­nun­gen des­sel­ben Gebäu­des wur­den Indoor-Anla­gen, Sucht­gif­tu­ten­si­li­en und Can­na­bis­kraut ent­deckt. Die Poli­zei führt Ermitt­lun­gen gegen ins­ge­samt vier Män­ner im Alter von 30, 33, 34 und 38 Jah­ren. Sie wer­den bei der Staats­an­walt­schaft Wels angezeigt.

Quel­le: LPD OÖ