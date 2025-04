Für die beson­de­re Leis­tung des Meis­ter­ti­tels der Cam4Dent Sharks Gmun­den in der ÖEL — Öster­reichs 3. höchs­ten Eis­ho­ckey­li­ga — wur­de die gesam­te Mann­schaft samt Betreu­er­team beim heu­ti­gen Län­der­spiel zwi­schen dem Natio­nal­team Öster­reichs und dem amtie­ren­den Welt­meis­ter Tsche­chi­en am 19.4.2025 in der Eis­hal­le Linz in der ers­ten Drit­tel­pau­se am Eis geehrt. Der Prä­si­dent des österr. Eis­ho­ckey­ver­ban­des Klaus Hart­mannn, der Prä­si­dent des ÖO Eis­ho­ckey­ver­ban­des Chris­ti­an Lad­berg, Vizebgm. Karin Hör­zing Linz und Bgm. Mag. Ste­fan Krapf Gmun­den waren zur Ehrung am Eis und über­reich­ten noch­mals sym­bo­lisch den Meis­ter­po­kal für den Sie­ger in der ÖEL an Sharks Kapi­tän Jonas Kail und an die Mann­schaft der Grizz­lies Linz für den Meis­ter in der OÖ Eis­ho­ckey­li­ga. Das Publi­kum gra­tu­lier­te mit tosen­dem Applaus und mach­te die­sen Moment wohl für alle unvergessen.

Nach der Pau­se fie­ber­ten alle mit den fast 4000 Zuschau­ern in der Eis­hal­le Linz und der öster­rei­chi­schen Eis­ho­ckey Natio­nal­mann­schaft mit und peitsch­ten die Cracks zu Höchst­leis­tun­gen. Nach der regu­lä­ren Spiel­zeit stand es sen­sa­tio­nell 3:3. In der Over­ti­me gelang dann bei drei gegen drei Feld­spie­ler das nie geglaub­te 4:3 für Öster­reich. Mit einem „Bau­ern­schmäh“ netz­te Domi­nik Zwer­ger in der 61ten Spiel­mi­nu­te zum Sieg ein. Die Hal­le beb­te, der Tag wur­de zum Erleb­nis der Son­der­klas­se sowohl vom Ergeb­nis 4:3 für Öster­reich, als auch für die Eis­ho­ckey­mann­schaft der Cam4Dent Sharks Gmun­den samt mit­ge­reis­ter Shark­fa­mi­lie und Bgm. Ste­fan Krapf mit Gattin.