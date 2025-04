Wie jedes Jahr fand auch am Frei­tag 4.4.2025 um 17:00 Uhr eine Andacht beim Gedenk­stein unterm Stein am Ende der Traun­stein­stra­ße Gmun­den statt. Ein sehr bewe­gen­des Ereig­nis, dass zum Geden­ken an all jene, die in den gelieb­ten Ber­gen geblie­ben sind, aber unver­ges­sen blei­ben wer­den, erin­nern soll. Die Gedenk­mes­se wur­de die­ses Jahr von Mag. Jakob Stichl­ber­ger (Pfar­re Bad Ischl) zele­briert und von einer Abord­nung der „Bür­ger­mu­sik Bad Ischl“ umrahmt und so beson­ders an den belieb­ten Stadt­pfar­rer von Bad Ischl Mag. Chris­ti­an Öhler, der beim Abstieg vom Traun­stein am 1.9.2024 nach der Traun­stein­mes­se auf­grund gesund­heit­li­chen Pro­ble­men nicht mehr ins Tal zurück­ge­kehrt ist, ein wür­di­ges Andenken bewah­ren. Eben­so wur­de an Franz Bru­cker, Adria­na Jor­dan Elmo­re, Gerald Feld­ham­mer, Mar­tin Heim und Mar­kus Gratzl gedacht, die von 2022 bis 2024 eben­so am Traun­stein ihr Leben ließen.

Gekom­men waren zur Fei­er­stun­de auch Mag. Alfred Lanz, der Bür­ger­meis­ter von Gmun­den Mag. Ste­fan Krapf, die Bür­ger­meis­te­rin von Ohls­dorf Ines Mir­la­cher mit Gat­ten und Vize­bür­ger­meis­ter David Lug­mayr, die Vize­bür­ger­meis­te­rin von Pins­dorf Mar­le­ne Mohr, eine gro­ße Abord­nung der Berg­ret­tung Gmun­den, Ver­tre­ter der Alpin­po­li­zei und vie­le Ver­wand­te, Bekann­te und Berg­freun­de, die an der Fei­er­lich­keit teil­nah­men und der Opfer auf­rich­tig gedach­ten. Wie jedes Jahr wur­den von den Ange­hö­ri­gen der Opfer eine per­sön­li­che Ker­ze ent­zün­det. Gemein­sa­me Gebe­te und ein Gedicht, vor­ge­tra­gen von Orga­ni­sa­tor Man­fred Spitz­bart und Mag. Dr. Chris­toph Mizel­li sowie das gemein­sam gesun­ge­ne Hoamat­land mach­ten die Stun­de zu etwas besonderen.

„Wir wol­len mit die­ser Andacht den Opfern des Traun­steins ein wür­di­ges Andenken bewah­ren und in die­ser Fei­er­stun­de am Fuße des Traun­stein noch­mals im Gedan­ken gemein­sam auf „unserm Stoa“ ver­wei­len. Dan­ke, dass so vie­le Men­schen die­ser Stun­de bei­gewohnt haben und so gezeigt haben, dass unse­re Berg­freun­de immer in unse­ren Her­zen ver­wei­len“, so Man­fred Spitz­bart von den Natur­freun­den OÖ, der als Haupt­ver­ant­wort­li­cher nicht nur die­se Andacht orga­ni­siert, son­dern auch die Gedenk­stät­te unterm Stein ganz­jäh­rig mit sei­nen Hel­fern betreut und so zu einem wah­ren Denk­mal gemacht hat.