Von 11. bis 13.4.2025 gab es in der Bezirks­stadt Gmun­den viel zu schau­en, zu kau­fen und zu genie­ßen. Der Oster­markt lock­te hun­der­te Gäs­te nach Gmun­den auf die Espla­na­de und auf den Rat­haus­platz. Vie­le Kunst­hand­wer­ker stell­ten dort ihre selbst gefer­tig­ten Waren und Kunst­wer­ke aus, erklär­ten ger­ne die Fer­ti­gungs­stü­cke und über­zeug­ten vie­le Besu­cher auch zum Kauf ihrer „Schät­ze“. Ein beson­de­rer Aus­stel­ler fer­tig­te vor Ort die Palm­bu­schen für den Palm­sonn­tag an. Fin­ger­fer­tig­keit und per­fek­te Kennt­nis­se sind erfor­der­lich, um aus 9 ver­schie­de­nen „Zuta­ten“ einen Palm­bu­schen zu bin­den. Die fer­ti­gen Kunst­wer­ke fan­den auch rei­ßen­den Absatz. Auch für die Kuli­na­rik war zur Genü­ge gesorgt und bei Pracht­wet­ter konn­te man die Schman­kerl auch gleich am See sit­zend ver­zeh­ren und die tol­le Aus­sicht genießen.

Zusätz­lich gab es am 12.4.2025 auch den bereits über die Gren­zen von Gmun­den hin­aus bekann­ten Anti­qui­tä­ten- und Rari­tä­ten­markt der Espla­na­de ent­lang. Kunst­schät­ze so weit das Auge reich­te. Für Ken­ner ein Muss, die­sen Markt zu besu­chen. Aber auch vie­le Besu­cher mach­ten reich­lich Gebrauch, kauf­ten das eine oder ande­re Schnäpp­chen und freu­ten sich sicht­lich, einen Kunst­schatz gefun­den zu haben. Ein Traum war auch die gepfleg­ten Park­an­la­ge, die bereits in vol­ler Far­ben­pracht das Auge erfreut. Der Besuch in Gmun­den hat sich wie­der ein­mal voll gelohnt und bestä­tigt: Wir woh­nen dort, wo ande­re Men­schen Urlaub machen. Schön hier die Hei­mat zu haben!