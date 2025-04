Erst­mals mehr als eine Mil­li­on Fahr­gäs­te pro Jahr in der Traun­see­tram und stress­freie Atter­see-Anrei­se als High­lights des ver­gan­ge­nen Jahres.

Auch 2024 setzt sich der kon­ti­nu­ier­li­che Anstieg der Fahr­gast­zah­len bei den Lokal­bah­nen fort. Die von Stern & Haf­ferl Ver­kehr betrie­be­nen Lokal­bah­nen – dar­un­ter die Traun­see­tram, Lin­zer Lokal­bahn, Atter­see­bahn und Vorch­dor­fer­bahn zähl­ten im ver­gan­ge­nen Jahr 3,75 Mio. Fahr­gäs­te. Das ent­spricht einer Stei­ge­rung von 6,4% gegen­über dem Vor­jahr. Beson­de­re High­lights waren dabei der Mil­li­ons­te Fahr­gast in einem Jahr auf der Traun­see­tram sowie der Atter­see als gro­ßer Besu­cher­ma­gnet dank neu­em Fahrplanangebot.

Das deut­li­che Wachs­tum der Lokal­bah­nen von Stern & Haf­ferl Ver­kehr in den letz­ten Jah­ren bestä­tigt die stra­te­gi­sche Aus­rich­tung von Land OÖ und OÖ Ver­kehrs­ver­bund, gemein­sam mit den regio­na­len Part­nern vor Ort noch stär­ker in den Aus­bau nach­hal­ti­ger Mobi­li­täts­an­ge­bo­te zu inves­tie­ren. „Wir tref­fen damit den Nerv der Zeit: Nach­hal­ti­ge, siche­re und güns­ti­ge Ver­kehrs­lö­sun­gen gewin­nen immer mehr an Bedeu­tung. Mit Stern & Haf­ferl Ver­kehr haben wir für unse­re Lokal­bah­nen den opti­ma­len Part­ner für die Stär­kung des öffent­li­chen Nah­ver­kehrs in der Regi­on. Gemein­sa­mes Ziel ist ein bedarfs­ge­rech­tes und hoch­wer­ti­ges regio­na­les Ange­bot für alle Ober­ös­ter­rei­che­rin­nen und Ober­ös­ter­rei­cher“, so Lan­des­rat für Mobi­li­tät und Infra­struk­tur Gün­ther Steinkellner.

Mit kon­ti­nu­ier­li­chen Opti­mie­run­gen wird das Ange­bot lau­fend an die Bedürf­nis­se der Fahr­gäs­te ange­passt. Erst kürz­lich wur­den im Rah­men des Fahr­plan­wech­sels 2024/25 neue Ver­bes­se­run­gen umge­setzt, um die Ver­bin­dun­gen noch attrak­ti­ver zu gestal­ten, berich­tet Klaus Wim­mer, Geschäfts­füh­rer der OÖ Ver­kehrs­ver­bund Gesell­schaft: „Die sehr erfreu­li­chen Fahr­gast­stei­ge­run­gen nach den Ange­bots­er­wei­te­run­gen der letz­ten Jah­re zei­gen das gro­ße Poten­ti­al der Lokal­bah­nen beson­ders auch in der Frei­zeit­nut­zung der Ober­ös­ter­rei­che­rin­nen und Ober­ös­ter­rei­cher. Wir set­zen daher auch in die­sem Jahr wie­der ver­stärkt einen Fokus in die Opti­mie­rung des Ange­bots an den Wochenenden.“

Frei­zeit-Nut­zung steigt — Publi­kum wird immer vielfältiger

Der Mix aus gutem öffent­li­chen Ver­kehrs­an­ge­bot, güns­ti­gen Tarif­an­ge­bo­ten wie dem Kli­ma­Ti­cket OÖ und dem Frei­zeit-Ticket OÖ sowie attrak­ti­ve Koope­ra­tio­nen des OÖ Ver­kehrs­ver­bun­des mit den regio­na­len Part­nern und Ver­kehrs­un­ter­neh­men wie Stern & Haf­ferl Ver­kehr ändert zuneh­mend das Pro­fil der Fahr­gäs­te. Die Zah­len aus dem Vor­jahr zei­gen, dass der öffent­li­che, regio­na­le Bahn­ver­kehr nicht nur von Pend­lern und Schü­lern wäh­rend der Woche geschätzt wird, son­dern vor allem auch ver­mehrt für Kurz­ur­lau­be, Aus­flü­ge oder spon­ta­ne Wochen­end-Trips genutzt wird.

So sind die Fahr­gast­zah­len der Traun­see­tram in den Som­mer­mo­na­ten mitt­ler­wei­le genau­so hoch wie wäh­rend der Schul­zeit. Ein Beweis für die kon­ti­nu­ier­lich hohe Attrak­ti­vi­tät des Ange­bots und die zuver­läs­si­ge Mobi­li­täts­lö­sung, die die Traun­see­tram für die Regi­on bietet.

Ins­ge­samt konn­te die Traun­see­tram im Vor­jahr ihre Fahr­gast­zah­len um 12,1 Pro­zent stei­gern. „Beson­ders freut uns natür­lich, dass wir die magi­sche Gren­ze von einer Mil­li­on Fahr­gäs­te pro Jahr auf der Traun­see­tram über­schrit­ten haben. Die Zah­lung erfolgt auto­ma­ti­siert, bis zum Jah­res­en­de waren es sogar 1.021.928 Fahr­gäs­te. Der mil­li­ons­te Fahr­gast in einem Jahr ist dabei nicht nur ein Anlass zum Fei­ern, son­dern auch ein Ansporn, die Erfolgs­ge­schich­te mit wei­te­ren inno­va­ti­ven Pro­jek­ten fort­zu­schrei­ben. Die Traun­see­tram bleibt ein leben­di­ges Bei­spiel dafür, wie Tra­di­ti­on, Fort­schritt und Umwelt­schutz Hand in Hand gehen kön­nen – für eine lebens­wer­te Regi­on“, betont Gün­ter Neu­mann, Geschäfts­füh­rer von Stern & Haf­ferl Ver­kehr.

Stei­gen­de Fahr­gast­zah­len in allen Lokalbahnen

Neben der Traun­see­tram konn­ten auch alle ande­ren Lokal­bah­nen ihre posi­ti­ve Ent­wick­lung der letz­ten Jah­re fortsetzen:

Die Lin­zer Lokal­bahn (LILO) bleibt mit 2,2 Mil­lio­nen Fahr­gäs­ten (+3,6%) die am stärks­ten fre­quen­tier­te Stre­cke. Kon­ti­nu­ier­li­che Ange­bots­op­ti­mie­run­gen sor­gen dafür, dass sie als zuver­läs­si­ge Ver­bin­dung zwi­schen dem länd­li­chen Raum und dem Zen­tral­raum Linz eine wich­ti­ge Rol­le im öffent­li­chen Ver­kehrs­sys­tem Ober­ös­ter­reichs spielt.

Die Vorch­dor­fer­bahn hat mit 208.268 Fahr­gäs­ten (+3,7%) die 200.000-Marke deut­lich über­schrit­ten. Die­se Ent­wick­lung ist vor allem auf geziel­te Fahr­plan­ver­bes­se­run­gen und die Attrak­ti­vie­rung des Ange­bots zurück­zu­füh­ren. Ins­be­son­de­re die bes­se­ren Anschluss­mög­lich­kei­ten sowie die stei­gen­de Nach­fra­ge im Pend­ler­ver­kehr tra­gen zur posi­ti­ven Ent­wick­lung der Vorch­dor­fer­bahn bei.

Die Atter­see­bahn fes­tigt ihre Rol­le als attrak­ti­ve Ver­bin­dung für Pend­ler und Aus­flüg­ler im Salz­kam­mer­gut. Beson­ders in den Som­mer­mo­na­ten bie­tet sie eine stress­freie und güns­ti­ge Alter­na­ti­ve zum Auto und ermög­licht eine beque­me Anrei­se an den Atter­see. 315.726 Fahr­gäs­te nutz­ten 2024 die Lokal­bahn – ein Anstieg um 10,8%, der die stei­gen­de Nach­fra­ge nach umwelt­freund­li­cher Mobi­li­tät in der Regi­on unter­streicht. Ein wesent­li­cher Erfolgs­fak­tor, neben dem attrak­ti­vem Fahr­plan­an­ge­bot, war der Bäder­zug der WEST­bahn, der in den Som­mer­mo­na­ten mit einem zusätz­li­chen Halt in Vöck­la­markt eine direk­te Umstei­ge­mög­lich­keit zur Atter­see­bahn bot. Die­se opti­mier­te Anbin­dung brach­te zahl­rei­che Gäs­te von Wien bis Ober­ös­ter­reich bequem und umwelt­freund­lich direkt an den Attersee.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www.stern-verkehr.at