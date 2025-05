Inne­res Salz­kam­mer­gut. Tren­nung, Schei­dung, Obsor­ge – wenn eine Part­ner­schaft zer­bricht, ste­hen vie­le Frau­en vor gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen. Neben der emo­tio­na­len Belas­tung stel­len sich oft drän­gen­de recht­li­che Fra­gen: Wie geht es wei­ter? Wel­che Ansprü­che habe ich? Was pas­siert mit den Kindern?

Um in die­ser unsi­che­ren Pha­se Klar­heit zu schaf­fen, ver­an­stal­tet die Frau­en­be­ra­tungs­stel­le Inne­res Salz­kam­mer­gut am 12. Mai 2025 das kos­ten­lo­se Web­i­nar „Fami­li­en­recht kom­pakt: Was Sie über Schei­dung, Unter­halt und Obsor­ge wis­sen müs­sen“.

Die erfah­re­ne Rechts­an­wäl­tin Mag. Bri­git­te Stein­hu­ber-Kals gibt in die­sem Online-Vor­trag einen ver­ständ­li­chen Über­blick über die wich­tigs­ten recht­li­chen Grund­la­gen zu Tren­nung, Unter­halt und Obsor­ge. Im Anschluss beant­wor­tet sie indi­vi­du­el­le Fra­gen der Teilnehmerinnen.

„Gera­de in Kri­sen­zei­ten ist ver­läss­li­ches Wis­sen eine wich­ti­ge Stüt­ze“, so die Ver­an­stal­te­rin­nen. Ziel des Web­i­nars ist es, Frau­en recht­lich zu stär­ken und ihnen Hand­lungs­si­cher­heit für die nächs­ten Schrit­te zu geben.

Ter­min: Mon­tag, 12. Mai 2025, 19:00–20:30 Uhr

Ort: Online (Web­i­nar)

Anmel­dung: per E‑Mail an beratung@frauensicht.at

Der Teil­nah­me-Link wird recht­zei­tig zugesendet.

Die Teil­nah­me ist kostenlos.