In einem abge­le­ge­nen Wald­stück in Aich­kir­chen (Bezirk Wels-Land) wur­de am spä­ten Frei­tag­abend ein voll­stän­dig aus­ge­brann­ter Pkw ent­deckt. Laut ers­ten Infor­ma­tio­nen han­delt es sich sehr wahr­schein­lich um das Flucht­fahr­zeug der Ban­ko­mat­spren­ger von Gmun­den.

Auto in Vollbrand – Großeinsatz für vier Feuerwehren

Kurz vor Mit­ter­nacht wur­den zwei Feu­er­weh­ren mit dem Alarm­stich­wort „Brand Wald“ in ein abge­le­ge­nes Wald­stück bei Aich­kir­chen beor­dert. Vor Ort bot sich den Ein­satz­kräf­ten ein dra­ma­ti­sches Bild: Ein Fahr­zeug stand lich­ter­loh in Flam­men. Bin­nen Minu­ten wur­den zwei wei­te­re Feu­er­weh­ren zur Unter­stüt­zung nach­alar­miert. Der Brand konn­te rasch unter Kon­trol­le gebracht wer­den – vom Fahr­zeug blieb jedoch nur ein Wrack übrig.

Verbindung zur Bankomatsprengung in Gmunden?

Laut mit dem Ein­satz ver­trau­ten Per­so­nen han­delt es sich bei dem völ­lig aus­ge­brann­ten Wagen sehr wahr­schein­lich um den grau­en VW Tigu­an, der nach der Ban­ko­mat­spren­gung in der Nacht auf Frei­tag in Gmun­den als Flucht­fahr­zeug ver­wen­det wur­de. Die Poli­zei führ­te vor Ort eine umfas­sen­de Spu­ren­si­che­rung durch. Auch der Abtrans­port des aus­ge­brann­ten Wagens gestal­te­te sich auf­wen­dig. Hin­wei­se auf die Iden­ti­tät oder den Auf­ent­halts­ort der vier flüch­ti­gen Täter gibt es bis­her kei­ne.

Polizei zunächst verschlossen – keine offizielle Bestätigung

Noch in der Nacht unter­sag­te die Poli­zei den anwe­sen­den Medi­en zunächst die Bericht­erstat­tung über den Fund. Am Sams­tag­vor­mit­tag war davon sei­tens der Behör­den dann kei­ne Rede mehr. Eine offi­zi­el­le Bestä­ti­gung zur Ver­bin­dung mit dem Fall in Gmun­den steht wei­ter­hin aus.

Quel­le: LPD OÖ / Fotos: FF Aichkirchen