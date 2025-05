Am Nach­mit­tag des 08. Mai 2025 kam es in der Gas­sel-Tropf­stein­höh­le in Eben­see zu einem schwe­ren Unfall bei Wartungsarbeiten.

Zwei ehren­amt­lich täti­ge Mit­glie­der des Ver­eins für Höh­len­kun­de waren im Bereich Vor­hal­le / Sin­ter­bo­den mit dem Bau einer neu­en Besu­cher­brü­cke beschäftigt.

Wäh­rend der Arbei­ten lös­te sich aus bis­lang unbe­kann­ten Grün­den eine Brü­cken­stüt­ze aus ihrer noch nicht fer­tig­ge­stell­ten Ver­an­ke­rung. In Fol­ge stürz­te eine Per­son rund drei Meter in die Tie­fe und ver­letz­te sich dabei schwer.

Trotz des schwe­ren Unfalls gelang es dem Ver­un­fall­ten sich mit Unter­stüt­zung sei­nes Kame­ra­den aus dem Höh­len­be­reich zu befrei­en. Bei­de erreich­ten unter gro­ßer kör­per­li­cher Anstren­gung die nahe­ge­le­ge­ne Gas­sel­hüt­te und setz­ten von dort den Not­ruf ab.

BRD Eben­see

Die Berg­ret­tung Eben­see wur­de am 08.05.2025 um 14:40 Uhr alar­miert. Kurz dar­auf mach­ten sich 13 Bergretter:innen der Orts­stel­le Eben­see sowie ein Beam­ter der Alpin­po­li­zei Gmun­den auf den Weg zur Gasselhütte.

Die Erst­ver­sor­gung des Ver­letz­ten erfolg­te direkt bei der Gas­sel­hüt­te. Auf­grund dich­ten Nebels und anhal­ten­den Regens war eine Hub­schrau­ber­ber­gung an Ort und Stel­le nicht möglich.

Der Pati­ent muss­te des­halb ter­res­trisch mit­tels Gebirgstra­ge über rund 250 Höhen­me­ter durch anspruchs­vol­les Gelän­de abtrans­por­tiert wer­den. Erst unter­halb der Nebel­gren­ze konn­te er an die Crew des Not­arzt­hub­schrau­bers Mar­tin 3 über­ge­ben wer­den, der ihn mit Ver­dacht auf einen offe­nen Unter­schen­kel­bruch sowie eine Kopf­ver­let­zung in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den flog.

Ein­satz­lei­ter Josef Paul Spies­ber­ger lob­te die her­vor­ra­gen­de Zusam­men­ar­beit:

„Das war heu­te wirk­lich opti­ma­les Team­work, eine rei­bungs­lo­se Zusam­men­ar­beit inner­halb der Mannschaft.“