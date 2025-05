Mit dem Pro­jekt MITTENDRIN.GUT.LEBEN beschrei­tet die Stadt­ge­mein­de Gmun­den neue Wege der Betei­li­gung in Zei­ten des Klimawandels.

Die Men­schen vor Ort wis­sen am bes­ten, was es dafür braucht, um auch in Zukunft in ihrem Stadt­teil gut leben zu kön­nen. Sie woh­nen und arbei­ten im Stadt­teil, sie hal­ten sich im öffent­li­chen Raum auf für Frei­zeit und Mobi­li­tät. Das Ziel der Stadt­ge­mein­de ist es, die Maß­nah­men der Kli­ma­stra­te­gie dort umzu­set­zen, wo sie not­wen­dig sind. Finan­zi­ell schwä­cher gestell­te Haus­hal­te sol­len in der Anpas­sung an den Kli­ma­wan­del ver­mehrt unter­stützt wer­den. Gmund­ne­rin­nen und Gmund­ner kön­nen ihren Stadt­teil direkt mit­ge­stal­ten und ihre Ideen zusam­men mit Poli­tik und Ver­wal­tung umsetzen.

Gemein­sam mit den Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern, Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern in den Betrie­ben und Ver­ei­nen sowie Fach­leu­ten wer­den gute Ideen für eine lebens­wer­te Zukunft gesucht: zum Bei­spiel mehr Grün, siche­re Wege, sau­be­re Ener­gie, schat­ti­ge Bäu­me oder Treff­punk­te für alle. Ideen sind gefragt!

Die Stadt­ge­mein­de Gmun­den star­tet mit dem Stadt­teil In der Schö­ri­hub und lädt zu einem Ideen-Café am Don­ners­tag, 22. Mai 2025, von 16 bis 20 Uhr, bei der Bus­sta­ti­on Fichtenweg/Spielplatz Schö­ri­hub. Ideen kön­nen an Ort und Stel­le bespro­chen wer­den oder online via mitgestalten.gmunden.at ein­ge­reicht wer­den – mit­ma­chen kann jede Per­son, die im Stadt­teil Schö­ri­hub lebt, arbei­tet oder einem dort ansäs­si­gen Ver­ein angehört.

„In den Vor­ab­ge­sprä­chen mit Betrie­ben und Wohn­bau­trä­gern konn­ten wir bereits eine inter­es­sier­te Auf­bruch­stim­mung wahr­neh­men“, freut sich Vize­bür­ger­meis­te­rin Ulri­ke Feicht­in­ger. „Nun wen­det sich der Kli­ma­aus­schuss direkt an die Men­schen in der Schö­ri­hub. Wir laden alle ein, die­se Chan­ce des Mit­ge­stal­tens zu nutzen.“

Der Link zur Pro­jekt­be­schrei­bung mit allen Infos im Detail: www.gmunden.at/mittendrin-gut-leben