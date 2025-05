Katha­ri­na Feist-Mer­haut liest am 11. Juni 2025 in der lila Lite­ra­tur­höh­le der Stadt­bü­che­rei Gmun­den aus ihrem Debüt­ro­man „Ster­ben üben“.

Sie­ben Jah­re lang hat die 1990 in Wien gebo­re­ne Autorin Katha­ri­na Feist-Mer­haut an ihrem berüh­ren­den Debüt geschrie­ben. Mutig und acht­sam setz­te sie sich mit dem The­ma „Tod“ aus­ein­an­der und woll­te am Bei­spiel ihrer Groß­ma das Ster­ben üben. Sie hat ihre Oma über die Jah­re beob­ach­tet, sich um sie geküm­mert, sie gepflegt, sich Sor­gen gemacht, Angst gehabt und schließ­lich Abschied genom­men. Über all die­se Erfah­run­gen schreibt Feist-Mer­haut in vier kur­zen Kapi­teln und zitiert ihre Groß­ma mit zahl­rei­chen kur­zen Sät­zen, die dadurch vor unse­ren Augen wie­der leben­dig wird.

Am 11. Juni, um 19.00 Uhr, wird Katha­ri­na Feist-Mer­haut in der lila Lite­ra­tur­höh­le der Stadt­bü­che­rei Gmun­den aus ihrem Roman lesen und mit Mode­ra­to­rin Mela­nie Jung­wirth (salzi.tv) und den Besucher:innen der Lesung über die­ses sehr per­sön­li­che Buch sprechen.

Der Ein­tritt erfolgt gegen frei­wil­li­ge Spen­den, Snacks, Geträn­ke und ein Bücher­tisch ste­hen bereit. Eine Platz­re­ser­vie­rung vor­ab ist mög­lich und emp­foh­len: 07612/794430.