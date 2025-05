Mit 2:4 (1:2) unter­lag SV Gmun­den in der Frau­en­klas­se Süd/West der SPG SPG Eber­stal­zell / Pet­ten­bach / Ried-in der neu­en NEXUS-Are­na in Eber­stal­zell. Für die Märzen­dor­fer-Elf scor­ten Ole­na Volos­hy­na und Nina Grieshofer.

Gmun­dens Chef­trai­ner: „Effek­ti­vi­tät tri­um­phier­te über schö­ne Spiel­zü­ge“, könn­te man zusam­men­fas­sen, wir fan­den sehr vie­le Tor­chan­cen vor, die Gast­ge­be­rin­nen waren aus Kon­tern 4 x erfolg­reich. Lei­der ern­te­ten wir wie in Lochen (0:1) für unse­re Per­for­mance kei­ne Lor­bee­ren, das möch­ten wir am kom­men­den Sams­tag, 11. Mai, um11.00 Uhr in der LSP- Are­na Gmun­den gegen ASKÖ Vorch­dorf „umkeh­ren“.