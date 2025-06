Som­mer, Son­ne, Sand und Sport – von 25. bis 27. Juli 2025 ver­wan­delt sich der Gmund­ner See­bahn­hof wie­der in die hei­ßes­te Beach­vol­ley­ball-Loca­ti­on der Regi­on! Das Beach­camp Gmun­den geht in die nächs­te Run­de und bie­tet drei Tage vol­ler Action, Trai­ning, Tur­nie­re und Par­ty direkt am Traunsee.

Ob ambi­tio­nier­ter Hob­by­spie­ler oder sport­li­cher Neu­ling – bei uns fin­det jeder das pas­sen­de Ange­bot: Frei­tags star­ten wir mit einem pro­fes­sio­nell gelei­te­ten Trai­ning, gefolgt von einem 2v2-Tur­nier am Sams­tag und einem spaß­ori­en­tier­ten 3v3-Tur­nier am Sonn­tag. Abge­run­det wird das Wochen­en­de durch ein stim­mungs­vol­les Rah­men­pro­gramm mit Ver­pfle­gung, Musik und legen­dä­rer Beach­par­ty samt Beer­pong-Tur­nier.

Wäh­le dei­nen geeig­ne­ten Pass: Vom All-Inclu­si­ve-Beach­pass über den Par­ty- bis zum rei­nen Spiel­pass ist für jede*n etwas dabei.

Jetzt anmel­den und Platz sichern auf www.beachcamp.info – Let’s beach!