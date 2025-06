Nicht nur eine wei­ße Fah­ne, son­dern auch mehr als die Hälf­te an Aus­zeich­nun­gen und gleich drei ers­te Plät­ze der JKU für die bes­ten abschlie­ßen­den Arbei­ten darf sich die Schu­le in der Kera­mik­stra­ße auf die Brust hef­ten – und das trotz tur­bu­len­ter Wochen.

Die Absolvent:innen mach­ten bekannt­lich vor nicht all­zu lan­ger Zeit in der Nacht ihres geplan­ten Matu­ra­streichs unfrei­wil­lig Bekannt­schaft mit einer Ban­ko­mat-Spren­ger Grup­pe. Eini­ge Schüler:innen wur­den dabei bedroht, eines ihrer Autos gestoh­len und spä­ter aus­ge­brannt gefun­den. Umso bemer­kens­wer­ter scheint die Leis­tung, die eben­die­ser Jahr­gang bei den heu­ri­gen Abschluss­prü­fun­gen lie­fer­te. Von 63 Kandidat:innen, die zur Matu­ra antre­ten durf­ten, haben nicht nur alle bestan­den, son­dern gleich 32 mit Aus­zeich­nung, 15 wei­te­re mit einem guten Erfolg. Oben­drein gehen nicht weni­ger als drei ers­te Plät­ze des in fünf Fach­rich­tun­gen aus­ge­schrie­be­nen Dr. Hans Rie­gel-Fach­prei­ses der JKU für die bes­ten abschlie­ßen­den Arbei­ten eben­falls an Schüler:innen die­ses Matu­ra­jahr­gangs: Maris Zei­lin­ger im Bereich Phy­sik, Anto­nia Feicht­in­ger im Bereich Bio­lo­gie und Ennio Bin­der im Bereich Infor­ma­tik. Klassenvorständ:innen, Klas­sen- und Betreuungslehrer:innen dür­fen also glei­cher­ma­ßen auf die Ergeb­nis­se sowie auf ihre eige­ne Arbeit stolz sein. Auch Direk­tor Dr. Rai­ner Leit­ner bezeich­net die­sen Abschluss vol­ler Freu­de als „außer­ge­wöhn­lich“.