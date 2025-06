Rund 40 Gäs­te aus regio­na­len Betrie­ben sowie Vertreter_innen von Ver­net­zungs­part­nern im Bezirk folg­ten am gest­ri­gen Nach­mit­tag der Ein­la­dung zur Fach­ver­an­stal­tung mit Univ.-Prof. Dr. Georg Hans Neu­weg. Auch die stell­ver­tre­ten­de Lan­des­ge­schäfts­füh­rung des AMS Ober­ös­ter­reich, Mar­kus Litzl­bau­er MBA, war mit dabei und unter­strich in sei­nem Vor­trag die Rele­vanz des The­mas für eine zukunfts­ori­en­tier­te Arbeitsmarktpolitik.

Im Fokus stand die Fra­ge, war­um Aus­bil­dung nicht nur auf theo­re­ti­schem Wis­sen beru­hen darf, son­dern eben­so die prak­ti­sche Umset­zung im Lern­pro­zess berück­sich­tigt wer­den muss. Univ.-Prof. Dr. Neu­weg, Bil­dungs­wis­sen­schaft­ler an der Johan­nes Kep­ler Uni­ver­si­tät Linz, und einer der pro­fi­lier­tes­ten For­scher im Bereich des beruf­li­chen Ler­nens, lie­fer­te mit anschau­li­chen Bei­spie­len einen span­nen­den Ein­blick in die Ent­wick­lung der öster­rei­chi­schen Bildungslandschaft.

Er zeig­te auf, dass Ler­nen dann beson­ders wirk­sam ist, wenn es im Tun ver­an­kert ist. Pra­xis und Theo­rie müss­ten sich ergän­zen, nicht aus­schlie­ßen – beson­ders im Hin­blick auf die För­de­rung jun­ger Men­schen. Nur wenn Jugend­li­che ihre Inter­es­sen ent­de­cken und ihre Fähig­kei­ten in der rea­len Welt erpro­ben kön­nen, sei es mög­lich, beruf­li­che Wege ein­zu­schla­gen, die sowohl sinn­voll als auch erfolg­reich sind.

Leo­pold Trem­mel, Geschäfts­stel­len­lei­ter des AMS Gmun­den, beton­te in sei­ner Begrü­ßung die Bedeu­tung einer stär­ken­ori­en­tier­ten Aus­rich­tung der Arbeitsvermittlung:

„Gera­de in Zei­ten des Fach­kräf­te­man­gels ist es ent­schei­dend, dass wir nicht nur auf for­ma­le Abschlüs­se ach­ten, son­dern ver­stärkt auf die indi­vi­du­el­len Kom­pe­ten­zen der Men­schen. Ein gutes Matching gelingt dann, wenn Fähig­kei­ten, Inter­es­sen und betrieb­li­che Anfor­de­run­gen in Ein­klang gebracht wer­den. Dafür braucht es eine pra­xis­na­he Aus­bil­dung und ein genau­es Hinschauen.“

Die Ver­an­stal­tung bot reich­lich Gele­gen­heit zum Aus­tausch. In den Gesprä­chen zwi­schen Unternehmensvertreter_innen, Bil­dungs­trä­gern und AMS-Mit­ar­bei­ten­den wur­de klar, dass die enge Ver­bin­dung zwi­schen Bil­dungs­in­hal­ten und rea­ler Arbeits­welt der Schlüs­sel für nach­hal­ti­gen beruf­li­chen Erfolg ist.

Der Vor­trag von Univ.-Prof. Dr. Neu­weg reg­te zum Nach­den­ken an – und moti­vier­te zugleich dazu, Bil­dung und Arbeits­welt künf­tig noch stär­ker mit­ein­an­der zu verknüpfen.