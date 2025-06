Gemeint ist die 10 jäh­ri­ge Gmund­ne­rin Valen­ti­na Wei­din­ger, die 2023 mit 8 Jah­ren durch den Gol­di Talen­te Cup, orga­ni­siert und ver­an­stal­tet von kei­nem gerin­ge­ren als Schi­sprung­vor­bild Andre­as Gold­ber­ger, mit dem Schi­sprin­gen begon­nen hat und sofort Feu­er und Flam­me war. Ihr Plan damals: „Wenn ich ein­mal groß bin, wer­de ich Gesamt­welt­cup­sie­ge­rin!“ Und die­sen Weg ver­folgt Valen­ti­na seit­her mit enor­men Ehr­geiz. Dass dies ein stei­ni­ger und har­ter Weg wird, war ihr damals schon klar. Schi­sprin­gen ist ja kein Brei­ten­sport son­dern rich­ti­ger Leis­tungs­sport. Aber durch ihren uner­müd­li­chen Ehr­geiz und Fleiß konn­te sie, obwohl sie erst seit 2 Jah­ren springt, schon zahl­rei­che Prei­se nach Hau­se nehmen.

Sep­tem­ber 2023: 2. Platz Kin­der 4 Schan­zen­tour­nee Bischofshofen

Sep­tem­ber 2023: 2. Platz Kin­der 4 Schan­zen­tour­nee Hinzenbach

3. Platz Gesamt­wer­tung Ener­gie AG Lan­des­cup 2023 Nord. Kom­bi­na­ti­on Buben +Mäd­chen­klas­se

1. Platz Lan­des­cup Bad Ischl 2024

3. Platz Lan­des­cup Bad Ischl 2024 Nord. Kombination

2. Platz Lan­des­meis­ter­schaft Hin­zen­bach Buben + Mäd­chen (bes­tes Mädchen)

3. Platz Gesamt­wer­tung Ener­gie AG Lan­des­cup Nord. Kom­bi­na­ti­on 2024

2. Platz Wien Air Lan­des­meis­ter­schaft Wien

Aber ihren größ­ter Erfolg konn­te sie bei der 26. inter­na­tio­na­len Vier­schan­zen­tour­nee 2025 erzie­len. Die­ser Wett­be­werb ist der größ­te Nach­wuchs­be­werb Euro­pas im Schi­sprin­gen. Ins­ge­samt 100 Nach­wuchs­sprin­ger aus Öster­reich und Deutsch­land nah­men dar­an teil. Ange­lehnt an die berühm­te Vier­schan­zen­tour­nee der Pro­fis ist die­ser Bewerb für die „klei­nen Stars“ an Span­nung kaum zu über­bie­ten. Valen­ti­na Wei­din­ger stell­te ihr Talent klar unter Beweis und eil­te von Sieg zu Sieg. Und das Ergeb­nis war wohl einzigartig:

Sieg im 1. Bewerb am 24.5. in Reit im Winkl (Deutsch­land)

Sieg im 2. Bewerb am 25.5. in Berch­tes­ga­den (wegen Schan­zen­um­bau eben­falls in Reit)

Sieg im 3. Bewerb am 31.5. in Hinzenbach

Sieg im 4. Bewerb am 01.6. in Bischofshofen

Valen­ti­na konn­te bei allen 4 Bewer­ben mit einem deut­li­chen Sieg über­zeu­gen und hol­te sich den heiß­be­gehr­ten Grand Slam Titel mit 80 Punk­ten Vor­sprung auf die Zweit­plat­zier­te und das mit nur 2 Jah­ren Sprun­g­er­fah­rung! Valen­ti­na springt für den UVB Hin­zen­bach und sie kommt aus Gmun­den. Größ­te gesprun­ge­ne Schan­ze K60 Schan­ze in Vil­lach, höchst gesprun­ge­ne Wei­te 35 Meter. Durch die Auf­nah­me in den Lan­des­ka­der des Lan­des­ski­ver­bands OÖ im Mai ste­hen ihr nun alle Türen für wei­te­re gro­ße Zie­le offen. Wir wün­schen dem jun­gen Super­ta­lent alles Gute zum erklär­ten Ziel: „Wenn ich groß bin, wer­de ich Gesamtweltcupsiegerin!”